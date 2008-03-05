هنوز تاریخی برای مذاکره ایران و آمریکا تعیین نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رایان کروکر گفت که هنوز تاریخی برای دیدار بین نمایندگان ایران و آمریکا برای گفتگو در خصوص مسائل عراق تعیین نشده است.

وی در پاسخ به این سؤال رویترز که آیا گزارش رسانه های ایرانی درباره گفتگوی های ایران و آمریکا در روز پنجشنبه درست است یا خیر، گفت: نه، هنوز تاریخی برای این گفتگوها معین نشده است.

وی که در حاشیه نشست کنفرانسی در تکریت عراق صحبت می کرد گفت که هنوز هیچ چیزی اتفاق نیفتاده است.

رسانه های ایرانی امروز با اشاره به ورود "رضا امیری مقدم" رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی به بغداد خبر دادند که مذاکرات سه‌جانبه امنیتی با عراق و آمریکا رو پنجشنبه برگزار خواهد شد.