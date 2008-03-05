تیم استیل آذین با چهار گل پیام خراسان را در هم کوبید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد از سری رقابتهای لیگ دسته یک کشور، بازی پیام خراسان رضوی و استیل آذین تهران در ورزشگاه تختی مشهد با حضور پنج هزار تماشاگر برگزار شد که تیم استیل آذین با چهار گل پیام خراسان را مغلوب خود کرد.

گلهای تیم استیل را محمد همرنگ با دو گل و لئوناردو کوئیکه و محمد پروین هر کدام یک گل به ثمر رساندند و تک گل پیام را در این بازی قاسم اکبری وارد دروازه استیل آذین کرد.

این بازی عصر امروز در باشگاه تختی مشهد با خیل عظیمی از تماشاگران برگزار شد.

در پایان این بازی نیروهای نظامی داخل ورزشگاه به سوی خبرنگاران هجوم آوردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند که با دخالت حراست اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی این درگیری پایان یافت.