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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۰۶

زرگر خبر داد:

تدوین برنامه‌های مشترک دستگاه‌های دولتی برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

تدوین برنامه‌های مشترک دستگاه‌های دولتی برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

دبیرستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر‌ گفت: برنامه های مشترک دستگاه های دولتی برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر تدوین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام زرگر دبیرستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر‌ در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر که صبح امروز با حضور دبیرکل ستاد احیاء‌، دبیر و معاونین ستاد استان تهران برگزار شد، با تشکر از تلاشهای صورت گرفته در سال 86 گفت: در سال جاری فعالیت های خوبی برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفت و زمینه های مناسبی برای فراگیر کردن تذکر لسانی فراهم شد.

قائم مقام ریاست ستاد احیاء تهران افزود: انجام موفق اجرای تذکر لسانی در اطراف محل های نماز جمعه توانسته است کارگاه آموزشی مناسبی برای گسترش فرهنگ "گفتن و رفتن" را ایجاد نماید و این تلاشها با همکاری ستاد های نماز جمعه و با حضور نیروهای آموزش دیده صورت می گرفت.

به گفته وی، سیاست  ستاد نیز برای گسترش فرهنگ تذکر لسانی در 3 محور، زمینه سازی فرهنگی ، فعال سازی اجرایی و واگذاری مسئولیت به مراکز همکار طرح ‌، است که این 3 محور به صورت کامل در نماز جمعه تهران صورت گرفته است.

زرگر افزود: برای سال آینده نیز علاوه بر فعالیت های جاری برای احیاء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، سازمانها و نهادهای عضو شورای سیاستگذاری باید به سمت تدوین برنامه هدفمند برای گسترش این فرهنگ با همکاری دیگر اعضای شورا بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: این برنامه ها هم می تواند به صورت درون دستگاهی طراحی شده یا با تدوین برنامه چند دستگاهی، امکان و ظرفیت های مختلف چند سازمان برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با محوریت تذکر لسانی مورد بهره برداری قرار گیرد.

کد مطلب 650485

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