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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری ادامه دیدارهای هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور و آغاز مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هفتم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با ششم مارس سال 2008 میلادی.

- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری چهار بازی زیر به پایان می رسد:
گروه الف:
* مقاومت بسیج فارس - شهرداری بندرعباس
گروه ب:
* شهرداری تبریز - اتکا تهران
* سپاهان نوین اصفهان - تربیت یزد
* کوثر تهران - شاهین بوشهر

- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* اندرلشت بلژیک - بایرن مونیخ آلمان
* بولتون انگلستان - اسپورتینگ لیسبون پرتغال  
* گلاسکو رنجرز اسکاتلند - وردربرمن آلمان
* بایر لورکوزن آلمان - هامبورگ آلمان
* ختافه اسپانیا - بنفیکا پرتغال
* فیورنتینا ایتالیا - اورتون انگلستان
* تاتنهام انگلستان - آیندهوون هلند
* مارسی فرانسه - زنیت سنت پترز بورگ روسیه  

- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات امروز با برگزاری 3 دیدار زیر آغاز می شود:
* الظفره - الامارات
* الشارجه - الوحده
* الوصل - العین

کد مطلب 650486

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