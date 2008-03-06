تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هفتم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با ششم مارس سال 2008 میلادی.
- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری چهار بازی زیر به پایان می رسد:
گروه الف:
* مقاومت بسیج فارس - شهرداری بندرعباس
گروه ب:
* شهرداری تبریز - اتکا تهران
* سپاهان نوین اصفهان - تربیت یزد
* کوثر تهران - شاهین بوشهر
- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* اندرلشت بلژیک - بایرن مونیخ آلمان
* بولتون انگلستان - اسپورتینگ لیسبون پرتغال
* گلاسکو رنجرز اسکاتلند - وردربرمن آلمان
* بایر لورکوزن آلمان - هامبورگ آلمان
* ختافه اسپانیا - بنفیکا پرتغال
* فیورنتینا ایتالیا - اورتون انگلستان
* تاتنهام انگلستان - آیندهوون هلند
* مارسی فرانسه - زنیت سنت پترز بورگ روسیه
- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات امروز با برگزاری 3 دیدار زیر آغاز می شود:
* الظفره - الامارات
* الشارجه - الوحده
* الوصل - العین
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