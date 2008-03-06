تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هفتم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با ششم مارس سال 2008 میلادی.

- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری چهار بازی زیر به پایان می رسد:

گروه الف:

* مقاومت بسیج فارس - شهرداری بندرعباس

گروه ب:

* شهرداری تبریز - اتکا تهران

* سپاهان نوین اصفهان - تربیت یزد

* کوثر تهران - شاهین بوشهر

- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* اندرلشت بلژیک - بایرن مونیخ آلمان

* بولتون انگلستان - اسپورتینگ لیسبون پرتغال

* گلاسکو رنجرز اسکاتلند - وردربرمن آلمان

* بایر لورکوزن آلمان - هامبورگ آلمان

* ختافه اسپانیا - بنفیکا پرتغال

* فیورنتینا ایتالیا - اورتون انگلستان

* تاتنهام انگلستان - آیندهوون هلند

* مارسی فرانسه - زنیت سنت پترز بورگ روسیه

- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات امروز با برگزاری 3 دیدار زیر آغاز می شود:

* الظفره - الامارات

* الشارجه - الوحده

* الوصل - العین