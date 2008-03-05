مهرام قهرمان لیگ برتر بسکتبال شد / کاوه به مقام سوم دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر‏، در دومین دیدار از مرحله فینال مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور که ازساعت 16 درتالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد، تیم مهرام مقابل مدافع عنوان قهرمانی و قهرمان آسیا در سال 2007 به برتری 106بر 93 دست یافت و موفق شد با کسب دومین پیروزی برابر این تیم، به مقام قهرمانی رقابت های فصل جاری دست یابد.

بر پایه این گزارش، در کوآرتر نخست این دیدار صباباتری با نتیجه 25 بر 20 مهرام را شکست داد اما در کوآرتر دوم مهرام با نتیجه 32 بر 25 از سد صباباتری گذشت تا نیمه نخست را با نتیجه 52 بر 50 به سود خود خاتمه دهد.

در کوآرتر سوم هم تیم بسکتبال مهرام با نتیجه 29 بر 16 حریف خود را شکست داد اما در کوآرتر چهارم صبایی ها با نتیجه 27 بر 25 پیروز شدند. نتیجه ای که مانع از شکست آنها نشد تا در مجموع مهرام در این دیدار به برتری 106 بر 93 دست یابد.

با توجه به اینکه شاگردان مصطفی هاشمی در دیدار نخست از مرحله فینال مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با نتیجه 101 بر 93 برابر صباباتری به پیروزی دست یافته بودند، با این پیروزی موفق شدند جام قهرمانی این رقابت ها را بالای سر ببرند.

همچنین در دیدار رده بندی این مسابقات که عصر امروز در ورزشگاه ملت اصفهان برگزار شد تیم بسکتبال کاوه با نتیجه 84 بر 52 برابر ذوب آهن به پیروزی دست یافت تا با توجه به پیروزی 103 بر94 در بازی نخست، عنوان سوم این مسابقات را از آن خود کند.