  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۴

جولایی در گفتگو با مهر:

بودجه خاصی در آموزش و پرورش برای تولید فیلم های آموزشی وجود ندارد

بودجه خاصی در آموزش و پرورش برای تولید فیلم های آموزشی وجود ندارد

مدیر کل دفتر تامین رسانه های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: هیچ ردیف خاصی برای تولید و تکثیر فیلم های آموزشی و کمک آموزشی در بودجه آموزش و پرورش وجود ندارد.

احمد جولایی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: بودجه این دفتر از سوی معاونت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به صورت جداگانه در نظر گرفته می شود.

وی با بیان اینکه دفتر تامین رسانه های آموزشی از لحاظ بودجه فاصله زیادی با استانداردهای واقعی دارد، اظهار داشت: 4 برابر بودجه موجود لازم است تا ما فقط  به طراحی مطلوب در فیلم های آموزشی و کمک آموزشی دست پیدا کنیم.

مدیرکل دفتر تامین رسانه های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تاکید کرد: تا زمانی که تشخیص این باشد که باید همین میزان کم بودجه صرف رسانه های آموزشی و کمک آموزشی شود، ما نمی توانیم پاسخگوی نیازهای موجود نظام تعلیم و تربیت باشیم.

جولایی با اشاره به اینکه تاثیر رسانه های دیداری در یاد گیری دانش آموزان بیشتر از حواس دیگر است و گاهی اوقات تا 70 درصد هم افزایش می یابد، گفت: فیلم های کمک آموزشی برای همه مقطع های تحصیلی و تنها در دروس خاصی طراحی شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا فیلم های کمک  آموزشی به میزان انبوه در کشور تکثیر و بین دانش آموزان توزیع نمی شود، تصریح کرد: تکثیر و توزیع فیلم های کمک آموزشی امر گرانی است که باید طراحی مناسبی در خصوص آن شکل گیرد که دفتر تامین رسانه های آموزشی آموزش و پرورش این امکان را در اختیار ندارد.

مدیر کل دفتر تامین رسانه های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اضافه کرد: دفتر تامین رسانه های آموزشی تنها می تواند فیلم های آموزشی و کمک آموزشی را در اختیار مدارسی که برای تهیه فیلم مراجعه می کنند، قرار دهد.

کد مطلب 650488

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها