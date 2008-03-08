بودجه خاصی در آموزش و پرورش برای تولید فیلم های آموزشی وجود ندارد

احمد جولایی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: بودجه این دفتر از سوی معاونت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به صورت جداگانه در نظر گرفته می شود.

وی با بیان اینکه دفتر تامین رسانه های آموزشی از لحاظ بودجه فاصله زیادی با استانداردهای واقعی دارد، اظهار داشت: 4 برابر بودجه موجود لازم است تا ما فقط به طراحی مطلوب در فیلم های آموزشی و کمک آموزشی دست پیدا کنیم.

مدیرکل دفتر تامین رسانه های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تاکید کرد: تا زمانی که تشخیص این باشد که باید همین میزان کم بودجه صرف رسانه های آموزشی و کمک آموزشی شود، ما نمی توانیم پاسخگوی نیازهای موجود نظام تعلیم و تربیت باشیم.

جولایی با اشاره به اینکه تاثیر رسانه های دیداری در یاد گیری دانش آموزان بیشتر از حواس دیگر است و گاهی اوقات تا 70 درصد هم افزایش می یابد، گفت: فیلم های کمک آموزشی برای همه مقطع های تحصیلی و تنها در دروس خاصی طراحی شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا فیلم های کمک آموزشی به میزان انبوه در کشور تکثیر و بین دانش آموزان توزیع نمی شود، تصریح کرد: تکثیر و توزیع فیلم های کمک آموزشی امر گرانی است که باید طراحی مناسبی در خصوص آن شکل گیرد که دفتر تامین رسانه های آموزشی آموزش و پرورش این امکان را در اختیار ندارد.

مدیر کل دفتر تامین رسانه های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اضافه کرد: دفتر تامین رسانه های آموزشی تنها می تواند فیلم های آموزشی و کمک آموزشی را در اختیار مدارسی که برای تهیه فیلم مراجعه می کنند، قرار دهد.