مددجویان قزلحصار در دانشگاه جامع علمی کاربردی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج با توجه به اهمیت آموزش به عنوان اصل مهم انتقال علوم در عرصه های اجتماعی، سرمایه گذاری نیروی انسانی و فراهم کردن امکانات در زمینه آموزش عالی برای مددجویان، واحد آموزش اداره فرهنگی تربیتی سازمان زندانها زمینه تحصیلات این افراد را در زندانها فراهم کرده است.

در این خصوص تاکنون، 83 نفر از مددجویان در این سطح مشغول به تحصیل هستند و با موافقتهای صورت گرفته بین سازمان زندانها و دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز بعثت سه مقرر شده است این دانشگاه همه ساله نسبت به پذیرش مددجویان داوطلبی که حائز شرایط هستند به صورت متمرکز ثبت نام کند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز بعثت سه فعالیت خود را در این ندامتگاه با پذیرش 52 دانشجو در رشته نرم افزار رایانه به شیوه پودمانی، 13 دانشجو در رشته آموزش زبان انگلیسی و 18 دانشجو در رشته مکانیک آغاز کرده است.