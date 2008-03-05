ناو جنگی آمریکا سواحل لبنان را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مسئول مصری که خواست نامش فاش نشود، گفت: ناو جنگی "یو اس اس کول" از کانال سوئز عبور کرد و در راه خلیج فارس است.

پنتاگون هفته گذشته اعلام کرد که این ناو در سواحل لبنان مستقر است.

این ناو جنگی درحالی سواحل لبنان را ترک کرد که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا در قاهره به صراحت تاکید کرد که اعزام ناو جنگی "یو اس اس کول" به سواحل لبنان پیامی برای تاکید بر قدرت واشنگتن در حفاظت از منافع و منابع هم پیمانان خود(جریان 14مارس) است.

شایان ذکر است، حزب الله لبنان هدف اعزام ناو جنگی آمریکا به سواحل این کشور را دخالت در امور داخلی لبنان دانسته بود و دولت سوریه نیز گفته بود که آمریکا ناو جنگی خود را برای جلوگیری از تلاش های صورت گرفته در یافتن راه حل بحران لبنان، به آب های این کشور اعزام کرد.