اسرائیل در صدد بر هم زدن روابط نزدیک ایران و ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه خبری اینترنتی بولتن جهانی (ورد بولتن) در تحلیلی در این ارتباط می نویسد: روزنامه اسرائیلی هاآرتص بر اساس اطلاعات بی اساس ادعا کرد که ایران بدون اطلاع مقام های ترکیه از طریق این کشور به حزب الله موشک هایی را ارسال می کند که به نظر می رسد صهیونیستها در صددند تا با این ادعا روابط ایران و ترکیه را تیره کنند.

در این تحلیل با اشاره به بخش های دیگر ادعای این روزنامه صهیونیستی آورده است: آنها درتلاش هستند تا با طرح این مسائل، از ادعاهای مرکز تحقیقات ژنرال یوسی بیدیتس ژنرال رژیم صهیونیستی دفاع کنند که ادعا کرده بود ایران همچنان به ارسال اسلحه به حزب الله ادامه می دهد.

در ادامه این تحلیل آمده است: اسرائیل ادعا کرده است که نیروهای اطلاعاتی ترکیه از این مسئله اطلاعی ندارند، آیا این چگونه است که نیروهای امنیتی ترکیه از خاک خود و انتقال موشک به وسیله هواپیماهای باری و غیر نظامی با استفاده از فضای ترکیه به سوریه و لبنان اطلاعاتی ندارند، اما نیروهای اطلاعاتی اسرائیل از این امر مطلع هستند.

نویسنده در صدد است این نتیجه را بگیرد که با توجه به نزدیکی روابط بین ایران و ترکیه به ویژه در چند مدت اخیر تل آیو بر آن شده است تا خللی دراین روابط ایجاد کند.