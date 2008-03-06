سازمان کنفرانس اسلامی خواستار جلوگیری از اهانت به ادیان شد؛ اخبار هفتگی جهان اسلام

سازمان کنفرانس اسلامی طی بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه آزادی بیان نباید عاملی برای اهانت به ادیان باشد، از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست همه کشورها را دعوت کند موضعی قاطع علیه اهانت به اسلام در رسانه‌های غربی اتخاذ کنند.

آزادی بیان نباید عاملی برای اهانت به ادیان باشد

سازمان کنفرانس اسلامی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با تمام توان بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد را تشویق می کنیم همه کشورها را دعوت کند تا از اشاعه اهانت به اسلام و تصاویر موهن به اسلام با همه تدابیر قانونی جلوگیری و از ادامه این فعالیتهای تهاجمی با تکیه بر آزادی بیان ممانعت به عمل آورد.

طی بیانیه مذکور به انتشار کاریکاتورهای موهن به نبی اکرم (ص) از سوی روزنامه های دانمارکی اشاره و عنوان شده است: سازمان کنفرانس اسلامی به آزادی بیان اعتقاد دارد و آن را از واجبات می داند، اما نه اینکه به دیگران اهانت کرده و اعتقادات دیگران را زیر سؤال برد.

سازمان کنفرانس اسلامی در این بیانیه اعلام کرد: این فعالیتها علیه مسلمانان با اصول سازمان ملل متحد که سعی در اشاعه همزیستی مسالمت آمیز و صلح میان امتهای مختلف دارد در تعارض است.

خانه‌های مسلمانان چین متمایز با دیگر اقلیتهای مذهبی

مسلمانان چین در ارائه اعتقادات خود از آزادی کامل برخوردارند و با داشتن فرهنگ اسلامی خاص، از دیگر اقلیتهای دینی، مذهبی و قومیتهای مختلف متمایز هستند. این امر منجر شده حتی در ساخت و تزئین خانه‌های خود از هنرهای اسلامی و تعالیم دینی استفاده کرده و متفاوت با سایر اقوام عمل کنند.

خانه های مسلمانان چین با خانه های غیر مسلمانان از نظر اتاقها و سبک معماری متفاوت است. اتاق اصلی مخصوص پدر خانواده است که در سمت غربی خانه قرار دارد. اتاقهای دیگر افراد خانواده نیز در شرق، جنوب و شمال قرار می گیرد. پدر خانواده نمازهای پنج گانه خود را در اتاق خود که رو به مسجدالحرام است، می خواند. افراد دیگر نیز گاهی پشت او می ایستند و نماز می خوانند، اما کسی جلوی او قرار نمی گیرد. این اتاق به منظور نشان دادن جایگاه پدر خانواده بزرگتر و وسیعتر از سایر اتاقها است و از هنرهای معماری و تزئینات اسلامی ویژه و دکورهای خاصی بهره مند شده است.



سالن پذیرایی نیز از مکانهای بسیار زیبا در خانه مسلمانان چین است که تنها برای استقبال از مهمانان و پذیرایی از آنها نیست بلکه مکانی است که افراد خانواده، دوستان و نزدیکان به مناسبتهای مختلف دینی دور هم جمع می شوند. نور خورشید بر این سالن می تابد و بر روی دیوارها تابلوهایی نصب شده که مضامین دینی را به دو زبان عربی و چینی نوشته اند.

در وسط سالن پذیرایی میزهای بزرگی قرار دارد که در اطراف آن ظروف آب و منقش به عبارات دینی به زبان عربی یا فارسی نوشته شده و برخی دیگر منقش به نقش و نگارهای اسلامی برگرفته از هنر اصیل اسلامی است.

در سالن پذیرایی و اتاقها ظرف آبی قرار دارد که شخص برای وضو از آن استفاده می کند و حتی مهمان یا صاحبخانه پیش از صرف غذا دست و صورت خود را با آن می شوید که در مناطق خشک که انسان، حیوان و گیاه در کمبود آب به سر می برد، از اهمیت برخوردار است. استقبال از مهمان و گرامی داشتن او و جمع شدن برای مناسبتهای دینی نقش مهمی در زندگی مسلمانان چین دارد، همچنین استفاده از تزئینات اسلامی و یا تابلوهایی که بر روی آن عبارتهای اسلامی نوشته شده در خانه همه آنها موجود است.

جشنواره‌های سینمایی؛ بستری برای تبیین ارزشهای ادیان الهی

سینما ابزاری مناسب برای معرفی چهره حقیقی ادیان است که همواره مورد توجه بوده، این امر در جشنواره های متعددی که برگزار می‌شود به خوبی نمود دارد چرا که بستری مناسب برای ارائه ارزشها و تعالیم ادیان فراهم می‌کنند تا ابعاد مختلف دین در قالب هنر ارائه شود.

از 6 تا 12 سپتامبر سال 2007 میلادی در قازان پایتخت تاتارستان روسیه دومین دوره از جشنواره بین المللی سینمای ملتهای مسلمان با عنوان "منبر طلایی" برگزار شد که هدف اساسی آن ارائه دستاوردهای فرهنگی، هنری کشورهای اسلامی و ارائه چهره تمدن دین و فرهنگ اسلام در سطح جامعه روسیه و جهان بوده است. این جشنواره ارزشهای روحی و سنتهای سازنده ملتهای مسلمان را ارائه کرد.

مرکز سینمایی کاتولیک قاهره که به فعالیتهای دین مسیحیت می پردازد، در مارس سال 2007 جشنواره ای برگزار کرد که طی آن به بهترین فیلم، کارگردان، سناریو و بازیگر جایزه داد. آنتونیوس نجیب اسقف کاتولیکها به عنوان مهمان دوره ای این مرکز اظهار داشت: این جشنواره در ابعاد وسیع برگزار می شود و طی آن سعی داریم همبستگی و همدلی میان مسیحیان با دیگر ادیان را گسترش دهیم. عایده غالی روزنامه نگار مصری نیز در این خصوص گفت: جشنواره در سطح هنری، اطلاع رسانی درباره ارزشهای مختلف دین مسیحیت چون احترام به حقوق بشر، ارزشهای اخلاقی، انسانی، اجتماعی و احترام به دیگر ادیان الهی برگزار شد.



علاوه بر کشورهای اسلامی، جشنواره های سینمایی بسیاری در کشورهای غربی برگزار می شود که برخی از آنها موضوعات مرتبط با دین را از نظر می گذرانند . 27 ژانویه تا 4 فوریه سال 2007 طی جشنواره سینمایی مسیحی در فرانسه برخی از موضوعات دینی ارائه شد. این جشنواره با همکاری شورای مسیحیان و شورای سینمایی پروتستانها به منظور ارائه دیدگاههای مسیحیت برگزار شد.

همچنین از 27 ژانویه تا 3 فوریه سال 2008 نیز یازدهمین دوره این جشنواره با عنوان " حقیقت و دروغ" و جشنواره سینمای مسیحی در اکتبر سال 2007 برگزار شد. در بلژیک نیز دفتر سینمایی پروتستان که در همه زمینه های سینمایی فعال است، پیشنهاد داد تا طی فعالیتهای سینمایی، دیدگاههای پروتستانها به تصویر کشیده شوند.

یهودیان نیز در این زمینه فعال عمل کرده اند و در سال 1983 دومین دوره از جشنواره بین المللی سینمای یهودی را در پاریس برگزار کردند .

دهمین جشنواره فیلم دینی با عنوان " ادیان امروز" که در اکتبر سال 2007 در ایتالیا برگزار شد و ادیان مختلف مسلمان، یهود و مسیحت و روابط آنها را به تصویر کشید که شرکت کنندگان از کشورهای ایران، چین، بنگلادش، برزیل، افغانستان، اسرائیل، آمریکا و اروپا بودند و فیلم " میم مثل مادر" رسول ملاقلی پور و " آفتاب بر همه یکسان می تابد" عباس رافعی از ایران در این جشنواره برگزیده شدند.

اگر چه جشنواره های مختلفی همه ساله برگزار می شود که ادیان الهی آموزه ها و اعتقادات دینی خود را به تصویر می کشند، اما تنها جشنواره بین المللی "منبر طلایی " است که با هدف معرفی اسلام و ارزشهای فرهنگی و روحی مسلمانان در روسیه برگزار می شود که نکته ای متمایز با سایر ادیان به شمار می رود.

سیره نبوی تبیین کننده تعالیم قرآن است

شرکت کنندگان در همایش "ترجمه سنت‌ و سیره نبوی" در عربستان ضمن تأکید بر اینکه سنت نبوی دومین اصل از اصول شریعت اسلام و از منابع مهم و غنی است، گفت: سیره نبوی نگهبان قرآن و شارح آن است که مبانی، اصول و تعالیم آن را تشریح و تبیین می‌کند.

نایف بن عبدالعزیز وزیر داخلی عربستان در همایش " ترجمه سنت وسیره نبوی" با اشاره به اینکه دعوت به سوی خداوند بلند مرتبه اصل رسالت انبیاء و فرستادگان خدا با علم و بصیرت بوده است، اظهار داشت: عالم باید شرایطی داشته باشد تا بتواند به بهترین وجه مردم را به سوی خدا دعوت کند. بنابراین ترجمه سنت و سیره نبوی کاری مهم است که در راستای ارائه اعتدال و میانه روی است و از تفرقه و افراط جلوگیری و به برادری، تقوا و بخشندگی فرا می خواند.

عبدالله بن محمد راشد مدیر دانشگاه ملک حالد در این همایش با اشاره به اینکه سنت نبوی دومین اصل از اصول شریعت اسلام به شمار می رود و از منابع مهم است، تصریح کرد: سیره نبوی نگهبان قرآن و شارح آن است که مبانی، اصول و تعالیم آن را تشریح و تبیین می کند. سیره نبوی در واقع نور هدایت برای انسانها و ترجمه آنها به زبانهای مختلف عاملی برای حفظ دین خدا تا قیامت است.

دکتر عبدالله بن ابراهیم لحیدان رئیس شورای تحقیقات دعوت و عضو کمیته عالی همایش با اشاره به اینکه این همایشهای علمی یکی از شیوه های بررسی مشکلات علمی و عملی تخصصی در زمینه ترجمه قرآن است، تصریح کرد: طی این همایشها و نشستها دیدگاهها و نظرات مختلف مطرح می شود و راهکارهای مبارزه با این مشکلات نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

این همایش سه روزه از 1 مارس ( 11 اسفند ماه ) آغاز شده و طی آن بیش از 40 موضوع چون ضوابط ترجمه صحیح متون سنت و سیره نبوی، شرایط ترجمه احادیث نبوی به زبانهای دیگر، تحقیقات مترجم در زمینه سنت نبوی، مسئولیت شرعی و اخلاقی مترجم سیره و سنت نبوی، اهمیت ترجمه سیره نبوی و ویژگیهای مورد بررسی قرار می گیرند.

قانون ابن سینا از منابع غنی تمدن اسلامی است

دبیرکل شورای اعجاز علمی قرآن و سنت نبوی در نخستین همایش "طب نبوی" در عربستان کتاب قانون ابن سینا در زمینه پزشکی را منبع غنی اطلاعات پزشکی خواند و گفت: این کتاب از دستاوردهای تمدن اسلامی است.

عبدالله بن عبدالمحسن ثمیری دبیر همایش طب نبوی طی برگزاری این همایش در عربستان، هدف از برگزاری این همایش را بررسی تلاش همه محققان در زمینه طب نبوی و تحکیم سنت نبوی خواند و افزود: محققان بسیاری در زمینه طب تطبیقی و طب نبوی فعالیت می کنند که از احادیث نبوی به عنوان شاهد در این تحقیقات و چگونگی استفاده حضرت محمد (ص) در استفاده از داروها بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اینکه اهمیت طب نبوی در پیشگری و درمان بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: تحقیقات بسیاری در زمینه طب نبوی انجام شده که تحقیقات علمی مکمل آن به شمار می رود.

دکتر عبدالله مصلح دبیرکل شورای اعجاز علمی قرآن و سنت نبوی در این همایش به کتاب قانون ابن سینا که در زمینه پزشکی نوشته شده، اشاره کرد و گفت: این کتاب منبع غنی اطلاعات پزشکی است، به طوری که کشورهای غربی به آن اهتمام بسیاری داشتند و تا قرن نوزدهم در دانشگاههای فرانسه تدریس می شد. این کتاب از دستاوردهای تمدن اسلامی است.

راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای برای معرفی پیامبر ضروری است

شیخ عبدالمجید زندانی گفت: دانشگاه اسلامی یمن سعی دارد شبکه ماهواره‌ای راه‌اندازی کند تا از طریق آن ویژگیهای اسلام را معرفی و شبهات دین اسلام و رسول خدا را برطرف کند.

شیخ عبدالمجید زندانی رئیس دانشگاه اسلامی ایمان یمن اظهار داشت: دانشگاه سعی دارد شبکه ماهواره ای به دو زبان عربی و انگلیسی راه اندازی کند. مسلمانان با امکانات و قابلیتهای خود می توانند چهره خوبی از اسلام ارائه کنند.

شیخ زندانی با تأکید بر اینکه خواستار تأسیس اتحادیه ای اسلامی مانند اتحادیه های غربی است که بر وحدت کلمه و بر توان اسلام تأکید شود، یادآور شد: تأسیس شورای یاری رسول خدا (ص) به منظور حمایت و یاری حضرت محمد نیز ضروری است که کشورها و افراد مختلف مسلمان به این منظور باید تلاش کنند.

درخواست برای ترجمه قرآن افزایش چشمگیری یافته است

دبیرکل مجمع جهانی جوانان مسلمان در دیدار با هیئتی اسلامی از فرانسه گفت: با افزایش اهانت به اسلام درخواست برای ترجمه قرآن، کتابهای اسلامی و همچنین بازدید از پایگاههای اسلامی به منظور آشنایی و شناخت اسلام افزایش چشمگیری یافته است.

دکتر محمدبن عمر بادحدح دبیرکل مجمع جهانی جوانان مسلمان در جده عربستان 13 اسفندماه از هیئتی اسلامی از شورای اسلامی شهر استراسبورگ فرانسه استقبال کرد. طی این دیدار موضوع اسلام هراسی و اهانت به اسلام در غرب مورد بررسی قرار گرفت.

محمد بادحدح با اشاره به اینکه اینکه نقش شوراها و سازمانهای خیریه اسلامی نسبت به گذشته کاهش بسیاری یافته، از این رو اهانت به اسلام افزایش یافته است، تصریح کرد: باید جلوی این اهانتها را گرفت و از انتساب اسلام به ترور و خشونت جلوگیری کرد. این اهانتها تأثیر معکوسی دارد، با افزایش اهانتها درخواست برای ترجمه قرآن به زبانهای مخلتف و کتابهای اسلامی افزایش یافته است.

دبیرکل این مجمع گفت: طی اهانتهای مکرر به اسلام، تعداد بازدید کنندگان از پایگاههای اسلامی و همچنین مراکز اسلامی در غرب افزایش چشمگیری یافته است، به طوری که بسیاری از دانش آموزان مدارس و دانشجویان دانشگاهها با حضور در مراکز و سازمانهای اسلامی در غرب خواستار معرفی اسلام به آنها هستند.

رئیس جمهور یمن خواستار گفتگوی ادیان و تمدنها شد

علی عبدالله صلاح رئیس جمهور یمن طی یک نشست خبری با اشاره به اینکه همه انسانها باید به دیگران احترام گذارند، اظهار داشت: ما مسلمان هستیم و به وجود یهودیان و مسیحیان نیز ایمان داریم، بنابراین شایسته نیست به اعتقادات دیگران اهانت و آن را با آزادی بیان توجیه کنیم.

علی عبدالله صالح با تأکید بر اینکه تعرض به اعتقادات و نبی ما حضرت محمد (ص) که خاتم پیامبران است، منجر به برانگیخته شدن احساسات مسلمانان می شود، تصریح کرد: این اهانتها از عواملی است که درگیری میان اعتقادات دینی و تمدنها را افزایش می دهد و به اهمیت احترام به ادیان و اعتقادات آنها تأکید می کند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه خواستار ساخت پل ارتباطی و گفتگو میان افراد و گروههای مختلف است، از کاهش شکاف میان تمدنها و ادیان یاد کرد.

زمین ‌لرزه مسجدالاقصی را تهدید می‌کند

منابع فلسطینی از ایجاد زمین‌لرزه مصنوعی به منظور تخریب مسجدالاقصی طی ماههای آینده از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند: در پی ترویج فعالیتهای اشغالگران و تخریب مسجدالاقصی و یهودی سازی قدس، زمین لرزه ای مصنوعی ایجاد خواهند کرد که این زمین لرزه به مسجدالاقصی آسیب بسیاری وارد می کند. اینک اشغالگران برای اجرای زلزله مصنوعی آمادگی ندارند.

جمال زحالقه معاون کنست رژیم اشغالگر از تشکیل کمیته ای به منظور بررسی پیامدهای ناشی از وقوع زمین لرزه قوی در منطقه خبر داده است.

این در حالی است که پایه های مسجدالاقصی در اثر ساخت شبکه های زیرزمینی به شدت سست شده اند و در صورت وقوع هر گونه زمین لرزه فرو می ریزند.

مسئولان دانشگاه استانبول مانع ورود دانشجویان محجبه شدند

با وجود اینکه قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه به تصویب رئیس جمهور این کشور رسیده است، دیروز دوشنبه 13 اسفند ماه مسئولان دانشگاه استانبول مانع ورود دانشجویان محجبه به محوطه این دانشگاه شدند.

دانشجویان محجبه دانشگاه استانبول ( از بزرگترین دانشگاههای ترکیه) دوشنبه 3 مارس ( 13 اسفند ماه) ناگهان با ممانعت از ورود آنها به دانشگاه مواجه شدند.

مسئولان دانشگاه از آنها خواستند حجاب خود را برداشته و سپس وارد حیاط دانشگاه شوند که بر خلاف تصمیم اخیر پارلمان ترکیه بوده است.

دانشجویان از تصممیم دانشگاه مبنی بر برداشتن حجاب اظهار خشم و انزجار کردند. بنابراین برخی از آنها از تصمیم دانشگاه تبعیت کرده و برخی دیگر به خانه های خود بازگشتند.

این در حالی است که طی ماه گذشته عبالله گل رئیس جمهور ترکیه نسبت به اصلاح قانون تاریخی ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه موافقت کرد و با وجود اعتراضهای فراوان از سوی سکولارهای این کشور، به دانشجویان محجبه اجازه داد تا با حجاب در دانشگاهها حاضر شوند .

استفاده از تلفن همراه در مساجد مصر بررسی می‌شود

در پی شکایت گروهی از ائمه مساجد مصر به محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف این کشور در راستای استفاده نمازگزاران از تلفن همراه در زمان اقامه نماز، قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مساجد مصر بررسی می‌شود.

ائمه مساجد مصر اظهار داشتند: استفاده از تلفن همراه در نماز، در اقامه این فریضه الهی اختلال ایجاد کرده و قداست مساجد را زیر سؤال می‌برد.



طه ابوکریشه عضو مجمع تحقیقات اسلامی مصر نیز تصویب قانون فوق و جریمه نمازگزاران استفاده کننده از تلفن همراه را احترام به جایگاه مساجد به عنوان مرکز عبادی مسلمانان خواند.

فرهنگ گفتگو میان دانشجویان عربستان افزایش می‌یابد

دانشگاه ملک سعود با امضای توافقنامه همکاری با مرکز گفتگوی ملک عبدالعزیز عربستان برنامه‌هایی برای " اشاعه فرهنگ گفتگو " برای 80 هزار دانشجو در نظر گرفته است که شامل سخنرانیها و نشستهای مختلف می‌شوند.

هدف از امضای این توافقنامه تثبیت و توسعه فرهنگ گفتگو و اشاعه مفاهیم آن میان دانشجویان عنوان شده است. این توافقنامه سعی در اشاعه فرهنگ گفتگو دارد تا ارزشهای ارتباطی میان تمدنها و فرهنگهای مختلف را مورد بررسی قرار دهد.

فعال‌سازی فرهنگها و گفتگوی ادیان و تمدنها، تسامح، اعتدال و میانه روی از جمله مواردی هستند که طی این نشستها مورد استفاده قرار می‌گیرند

همکاریهای اسلامی مراکش و سودان افزایش می‌یابد

مراکش و سودان توافقنامه همکاری در زمینه‌های اسلامی و خدمت‌رسانی نسبت به مسائل مختلف مشترک اسلامی امضا کردند. این توافنامه شامل بندهایی چون تبادل تحقیقات و مطالعات اسلامی، انتشار مطبوعات ویژه نگهداری از میراث اسلامی می باشد.

این توافقنامه بر برگزاری سخنرانی، همایش و نشستهای مشترک در دو کشور و برگزاری مسابقات حفظ ، تجوید و تفسیر قرآن تأکید دارد.

همکاری در زمینه حج، برنامه های اطلاع رسانی دینی در راستای اشاعه فرهنگ صلح و ارزشهای همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان مختلف، تحکیم همبستگی در مبارزه با جریانهای مخرب و تعرض به اسلام نیز در این توافقنامه مطرح شده است.

این توافقنامه حراست از معماری اسلامی، ساخت مسجد، تزئینات اسلامی، تبادل مبلغ، خطیب و آموزش آنها را نیز شامل می شود.

هنر اسلامی بر طبیعت تأکیدی وافر دارد

استاد هنر دانشگاه اسکندریه مصر گفت: تأمل عمیق در آثار هنری اسلامی نشان می‌دهد که طبیعت در همه مؤلفه‌های هنری مسلمانان یافت می‌شود که این خود نشانگر الهام از اندیشه اسلامی و برخورداری از دیدگاههای دینی است.

موضوع "هنر اسلامی" در ابعاد مختلف فلسفی طی سومین همایش هنرهای بصری در هفتمین جشنواره فرهنگی دوحه مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر محمد بن حموده استاد زیبایی شناسی تونس در این جشنواره در زمینه "هنر اسلامی" سخنرانی کرد و با اشاره به اینکه هنرهای اسلامی ریشه در ابعاد روحانی انسان دارند که به صورت فطری در او یافت می‌شوند، اظهار داشت: هنر اسلامی در دوره‌های مختلف عصر اسلامی تحولات زیادی یافته است؛ به‌طوری‌که با قرار داشتن در بهترین وضعیت نه تنها نمونه یک هنر اصیل و میراث تمدن غنی بوده بلکه عاملی برای الگوپذیری سایر کشورها و گروهها محسوب می‌شده است.

دکتر امل نصر استاد هنر دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه اسکندریه طی این جشنواره، هنرهای اسلامی و غربی را در دو قرن 14 و 16 مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: هنرهای اسلامی از اندیشه اسلامی نشأت می‌گیرند. آنها الهام گرفته از خلاقیت انسان و طبیعت هستند و این نشانگر برخورداری از دیدگاههای دینی اسلام است.

دکتر امل نصر در ادامه گفت: تأمل عمیق در آثار هنرهای اسلامی نشان می‌دهد که طبیعت در همه مؤلفه‌‌های هنری اسلامی یافت می‌شود به‌طوری‌که انواع گیاهان، شکوفه‌ها، درختان یا حیوانات و حتی انسانها علاوه بر عکسها، در فرشها و یا قطعه‌های هنری و تزئینی خاص نیز استفاده می‌شوند.

وی افزود: هنرمندان مسلمان نگرش خاص زیبایی را خلق کردند که این نشانگر ارزش کار هنری آنهاست که در ابتکار و اعتقادات دینی آنها گنجانده شده است

معماری اسلامی در یمن بررسی می‌شود

نشست بررسی " هنرهای معماری اسلامی" که سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) تنظیم کرده است، با همکاری کمیته آموزش و فرهنگ یمن و 12 کشور اسلامی هفته آینده در صنعا برگزار می شود.

دکتر محمد عبدالباری قدسی دبیرکل کمیته آموزش و فرهنگ یمن هدف از برگزاری این جلسه را معرفی و شناخت معماری اسلامی، شناخت عناصر برجسته هویت فرهنگ اسلامی و حمایت از میراث فرهنگی اسلامی در کنار جنبه های مادی آن خواند.

شناخت هنرهای معماری اسلامی، وظیفه تکنولوژی ارتباطات در معماری اسلامی و هنرهای معماری اسلامی، استفاده و بهره گیری از معماری اسلامی در توسعه گردشگری فرهنگی از مسائل مورد بررسی خواهند بود.

تعمیق اطلاع رسانی در زمینه هنرهای معماری اسلامی، تشخیص ویژگیهای معماری اسلامی به عنوان یکی از نشانه های تمدن اسلامی، بررسی تعدادی از آثار میراث معماری اسلامی که با تعرضات زیادی رو به رو شده است نیز طی این جلسه بررسی می شوند.

همایش "اقتصاد اسلامی" در کویت برگزار می‌شود

چهارمین همایش بین‌المللی" اقتصادی اسلامی" با هدف بررسی اقتصاد از منظر اسلام و تأثیر آن در کشورهای اسلامی از 29 آوریل تا اول می (دهه اول اردیبهشت) در کویت برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در این همایش مسائل مرتبط با اقتصاد را از منظر اسلام و همچنین در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی می‌کنند.

توسعه اقتصاد در جامعه اسلامی و تأثیر آن در پیشرفت یک کشور اسلامی طی این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد. این همایش فرصتی برای تثبیت روابط اقتصادی میان کشورهای اسلامی خواهد بود.

شرکت‌کنندگان در این همایش از اندیشمندان، محققان، رؤسا و وزیران کشورهای اسلامی و غیراسلامی خواهند بود .

نشست "تربیت اسلامی برای مسلمانان هند" برگزار شد

انجمن علمای مسلمان هند همایش آموزشی با موضوع تربیت اسلامی برای مسلمانان این کشور را طی دو روز 6 و 7 اسفند برگزار کرد.

شورای دعوت و ارشاد وابسته به انجمن علمای مسلمان هند همایش آموزشی برای تعداد زیادی از نمایندگان مدارس اسلامی و مسلمانان این کشور در زمینه‌های تربیت اسلامی و آموزشهای دینی برگزار کرد.

در این همایش دو روزه مسائل آموزشی و تربیتی چون نقش رسانه‌های گروهی در اطلاع‌رسانی دینی، اندیشه و تفکر، رشد بیداری اسلامی و اشاعه رسالت انسانی مورد بررسی قرار گرفتند.

سید رابع حسنی رئیس انجمن علمای مسلمان، در مراسم افتتاحیه این نشست مسلمانان کشورش را به تمسک به اخلاق اسلامی و اهتمام به مسائل دینی دعوت و به ضرورت راهکارهایی که جامعه دینی را به سوی تعالی حرکت می‌دهند، اشاره کرد. مسلمانان هند باید بر اساس قانون و با راههای مسالمت آمیز حقوق خود را به دست آورند، چراکه دولت این کشور به آنها این اجازه را داده است.