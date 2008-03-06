به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد عصر دیروز و در دهمین گردهمایی مدیران کل امور کتابخانه های عمومی کشور که در محل شورای فرهنگ عمومی برگزار شد، در ابتدای سخنانش با تسلیت فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص) و با اشاره به اظهارنظرهای اخیر برخی افراد در خصوص پیامبر و شیوه نزول قرآن کریم، گفت: در روزهای نزدیک به رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام، شاهدیم که ساحت ایشان مورد جفا قرار می گیرد و ظلمی که بر امت رسول می رود، مایه داغ مضاعفی است بر دل پیروان رسول اعظم که این بسیار جای تاسف است.

وی در ادامه به جایگاه فعلی کتابخانه های عمومی کشور و وضعیت آنها در حال حاضر پرداخت و افزود: باید خدا را شکر کنیم که در طول سالهای بعد از انقلاب به ویژه سالهای اخیر توجه ویژه ای به کتاب و کتابخوانی شده و مرتبه آنها افزایش یافته که از این لحاظ می توانیم نسبت به گذشته به طوری نسبی به آنها مباهات کنیم. با این وجود میان ما و جایگاه طبیعی ملت و کشور ما با طراز مقبول کتابخوانی هنوز فاصله بسیار است که باید به این امر توجه داشت.

وزیر ارشاد با فعال خواندن 1800 کتابخانه عمومی در کشور، اضافه کرد: جامعه ما برخوردار از کتابخانه های دیگری هم هست؛ از کتابخانه های شخصی گرفته تا کتابخانه های مساجد که زیربنای آنها امروز حداقل به 10 هزار متر می رسد و بعضی از آنها هم حقیقتا دلگرم کننده اند؛ هم در نوع اداره و هم در تجهیزاتی و کتابهایی که در آنها وجود دارد. کتابخانه های مدارس و همچنین کتابخانه های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را هم باید به این مجموعه اضافه کرد. کتابخانه هایی هم که زیرنظر واحدها و مراکز غیر دولتی دیگر هستند که خود داستان جدایی دارند.

صفارهرندی با بیان اینکه مسئله اصلی تعداد کتابخانه ها نیست، ادامه داد: خوشبختانه نهضت کتابخانه سازی با استفاده از توان خیرین به راه افتاده که البته ما هم باید کمکشان کنیم. مساله دوم خود کتاب است که در گذشته تولید زیاد می شد ولی برای کتابخانه ها خیلی خریداری نمی شد. در واقع بنیه خرید کتاب خیلی محدود بود و یارانه ای که دولت و مجلس به این بخش اختصاص می داد، به سمت ناشران می رفت و کل ظرفیتی که برای خرید کتاب در نظر گرفته می شد، مثلاً می شد یک میلیارد تومان. اما ما در سال گذشته به دنبال اجرایی کردن آن یارانه در حوزه کتاب و نیز مطبوعات شدیم.

رئیس هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به هشدارهایی که برخی افراد در همان زمان درخصوص این اقدام وزارت ارشاد، می دادند، گفت: به ما می گفتند که این کار ممکن است تبعاتی داشته باشد و ناشران ورشکست شوند که ما هم گفتیم ما مجری قانون هستیم و قانونی بالای سر ماست که باید اجرایش کرد. آن زمان گفتیم همین الان باید اجرا شود که البته خیلی از ناشران هم متقاضی چنین طرحی شدند و آفات سوء توزیع یارانه ها از بین رفت. البته کتاب گران شد اما نه به اندازه آزادسازی قیمت کاغذ. آن موقع قیمتها غیر واقعی بود در حالی که الان همه چیز شفاف است.

وزیر ارشاد افزود: نتیجه این شد که در سال 86 و تا همین حالا بیش از 20 میلیارد تومان کتاب به قیمت پشت جلد خریداری شده که در تاریخ کتاب و کتابخوانی کشور و معاونت فرهنگی وزارتخانه بی سابقه است. کتابی هم که الان خریداری می شود با تامل و وسواس هرچه تمام تر انتخاب و خریداری می شود و این جور نیست که افرادی که این کار را می کنند، عاشق چشم و ابروی ناشر بوده و به خاطر او کتابش را خریده باشند. کمیته خرید کتاب روی کتابها تامل می کند و بخش قابل توجهی از این کتابهایی که خریداری شد، رفت به سمت کتابخانه های مدارس و مساجد اما کمتر به سمت کتابخانه های عمومی کشور رفت.

صفار هرندی در توضیح دلیل این اتفاق گفت: من دلیل این کار را جویا شدم که گفتند نهاد کتابخانه های عمومی کشور خودش کمیته های مستقلی برای خرید کتاب دارد که من هم گفتم نه! چنین توهمی نداشته باشید که نهاد خودش مستقلاً کتاب بخرد؛ وقتی چنین ظرفیتی در وزارتخانه هست بیائید با همکاری ما کتاب بخرید که این فرصت کمبود کتاب این مراکز را هم جبران می کند. در پی این جریان بود که نیمی از همان کتابهایی که خریداری شده بود رفت به سمت کتابخانه های عمومی کشور.

رئیس هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور سپس خواستار تغییر رویه توزیع کتاب در کتابخانه های عمومی کشور شد و تاکید کرد: رویه توزیع کتاب را باید اصلاح کنیم. در کتابخانه ها کتابهایی قویاً قابل وجین وجود دارد. اینها کتابهایی هستند که هم به لحاظ ظاهری و فرسودگی و هم به لحاظ مضمون و محتوا دیگر قابل استفاده نیستند و دوره شان تمام شده است. البته دانش اگر در جایگاه خودش باشد دوره اش تمام نمی شود اما چیزهایی که با طوفانی می آیند با نسیمی هم جارو می شوند و می روند. کتابهایی از آن جنس را که مایه شرمساری اند باید از کتابخانه ها جمع آوری کنیم و این کار باید با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وزیر ارشاد در تاکید اظهاراتش اضافه کرد: بعضی وقتها از مسئولان برخی کتابخانه های عمومی می پرسم که آیا شما قفسه ای دارید که رمانها و داستانهای کوتاه دفاع مقدس را در آن نگهداری کنید؟ در بسیاری از کتابخانه ها دیده ام که حتی یک جلد هم از این کتابها نیست؛ مثل اینکه اراده ای وجود داشته که پای این کتابها به کتابخانه ها نرسد.

وی در ادامه گفت: باید کتابخانه ها را انباشته از ظرفیتهایی از این دست کنیم که نشاط ، امید به آینده، اعتماد به نفس و خود اتکایی را تقویت کنند. وقتی کتابی در دسترس کتابخوانان نباشد طبیعی است که گناه آن بر گردن ما باشد. من از مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی و کتابداران کشور می خواهم که چنین احساس مسئولیتی بکنند و با اندیشه درست، زمینه دسترسی فرزندان این کشور را به آنچه به آنها می بالیم فراهم کنند.

در دهمین گردهمایی مدیران کل امور کتابخانه های عمومی استانهای کشور همچنین مجید یارمند مدیرکل امور فرهنگ، جوانان و تربیت بدنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با ارائه گزارشی مختصر از وضعیت بودجه کل کشور در سال آتی گفت: برای سال 87 اعتبارات فصل فرهنگ 127 درصد رشد داشته و بودجه فرهنگ نیز از 13 هزار میلیارد ریال سال 84 به 31.7 میلیارد ریال در سال 87 رسیده و سهم 2.5 درصدی فرهنگ نسبت به بودجه عمومی کشور به 4.41 درصد رسیده است.

وی افزود: بودجه نهاد کتابخانه های عمومی نیز در سال 84، 11 میلیارد تومان بود که در سال 86 به 21.9 میلیارد تومان رسید و رشدی 31 درصدی کرده است. اعتبارات عمرانی نهاد نیز در سال 85، 15 میلیارد تومان بوده که در سال 87 به حدود 35 درصد رشد رسیده است.

این گردهمایی عصر روز پنجشنبه به پایان می رسد.