تساوی استقلال و صباباتری به سود مدعیان / فوتبالی دور از انتظار

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال هفته بیست و چهارم لیگ برتر از ساعت 15/16 دقیقه امروز دو تیم استقلال و صباباتری در حضور نزدیک به 30 هزار تماشاگر و قضاوت محمود رفیعی به مصاف هم رفتند که جدال دو تیم در پایان با تساوی صفر برصفر به پایان رسید.

در این دیدار هر دو تیم برای رسیدن به گل تلاش کردند اما نتوانستند انتظارات علاقمندان به فوتبال را برآورده کنند. استقلال و صباباتری در این دیدار فوتبال سرد و کم رمقی را به نمایش گذاشتند.

این در حالی بود که استقلال در صورت پیروزی می توانست خود را به جمع مدعیان برساند و صباباتری نیز با کسب سه امتیاز این دیدار می توانست به صدر جدول رده بندی صعود کند.

در پایان این دیدار صباباتری با 39 امتیاز و یک امتیاز کمتر از پرسپولیس و سپاهان در رده سوم قرار گرفت و تیم فوتبال استقلال نیز با 34 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال اهواز به رده ششم جدول رده بندی سقوط کرد.

هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

یکشنبه 19/12/86

* شیرین فرازکرمانشاه - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

داور: شاهین حاج بابایی، کمکها: محمد نجفی و سخاوت سلیمان نژاد

* پرسپولیس تهران - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: علیرضا فغانی، کمکها: رضا سخندان و علیرضا یزدانی

دوشنبه 20/12/86

* پگاه گیلان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت

داور: محمد حسین اسدی، کمکها: بهرام نقوی و بهرام کیانی