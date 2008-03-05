بازهم تساوی، بازهم اعتراض / اتهام "ضد فوتبال" به مربی صباباتری

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس تیم های فوتبال صباباتری و استقلال تهران که با نتیجه مساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی به پایان رسید، حاشیه های بسیاری داشت که آنها را در زیر می خوانید:

* پرویز کاظمی رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه استقلال، علی فتح الله زاده مدیرعامل، نفریه عضو هیئت رئیسه،هاشم ساعدی سخنگوی باشگاه استقلال، ناصر حجازی، محمدرضا حیدریان، سهراب بختیاری زاده و محمد نوازی این دیدار را از جایگاه ویژه تماشا کردند.

* فاصله زیادی که بین فتح الله زاده و حجازی در محل استقرارشان در جایگاه ویژه وجود داشت، شائبه هایی را بین هواداران این تیم بوجود آورده بود.

* نام پیروز قربانی پس از چند بازی در فهرست 18 نفره ابتدای مسابقه استقلال قرار گرفت. البته او که در اواسط مسابقه بدون کاور برای گرم کردن از روی نیمکت بلند شده بود، با تذکر داور مواجه شد. همچنین بی انگیزه تمرین کردن این بازیکن بیانگر حضور نیافتنش در این دیدار بود.

* پیش از بازی تماشاگران به شدت فیروز کریمی را تشویق کردند. همچنین مجتبی جباری هم بیش از همه بازیکنان مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت.

* تعدادی از معلولان و جانبازان کشورمان برای تماشای این دیدار در ورزشگاه آزادی حضور یافتند که پیش از آغاز مسابقه بازیکنان استقلال برای آنها دسته گل بردند.

* همانند بازی های گذشته پیش از پایان نیمه نخست این دیدار فیروز کریمی سرمربی استقلال به رختکن رفت.

* در جریان این دیدار بارها تماشاگران استقلال با شعار "ضیایی ضد فوتبال" اعتراض خود را نسبت به عملکرد تیم صباباتری اعلام کردند. همچنین آنها علیه محمد نوری و علیرضا عباسفرد هم شعار دادند.

* بازیکنان نیمکت نشین استقلال که برای گرم کردن پشت نیمکت این تیم رفته بودند با تذکر داور چهارم به پشت دروازه هدایت شدند. ضمن اینکه به علت تعداد غیر مجاز آنها، داور یکی از این بازیکنان را به نیمکت بازگرداند.

* میثم منیعی که پس از تعویض ناراحت به نظر می رسید، پس از خروج از زمین به سمت رختکن رفت ولی بعد از دقایقی مجددا به محوطه ورزشگاه بازگشت و روی نیمکت نشست.

* در 20 دقیقه پایانی مسابقه که مهاجمان استقلال در امر گلزنی ناموفق بودند، تماشاگران علیزاده را تشویق می کردند.

* در پایان مسابقه تعدادی از تماشاگران منتسب به باشگاه استقلال نسبت به عمکلرد بازیکنان و کادرفنی این تیم اعتراض کردند.