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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۳۶

نمایشگاه پوستر تئاتر ایران تا پایان سال برپاست

نمایشگاه 25 سال پوستر تئاتر ایران که از 16 بهمن‌ماه در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح شده، پایان اسفندماه آماده بازدید علاقمندان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه صبا وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد این نمایشگاه شامل آثار 52 هنرمند است که از میان نزدیک به 800 پوستر انتخاب و از اداره کل هنرهای نمایشی، تئاتر شهر، بنیاد ایران‌شناسی، انجمن صنفی طراحان گرافیک، کانون پرورش فکری کودکان و مجموعه‌های شخصی هنرمندان جمع‌آوری شده است.

در این نمایشگاه در دو بخش مرور و مسابقه بسیاری از آثار شاخص پوستر و گرافیک در عرصه تئاتر برای اولین بار به نمایش گذاشته شده و مرتضی ممیز، آیدین آغداشلو، ابراهیم حقیقی، صادق بریرانی، مصطفی اسداللهی، ساعد مشکی، قباد شیوا، رضا عابدینی، یوریک کریم‌مسیحی، فرزاد ادیبی و ... در آن نماینده دارند.

کد مطلب 650511

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