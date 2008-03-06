به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تا کنون 3 لیست از گروه اصولگرایان به نامهای "جبهه متحد اصولگرایان" ، "ائتلاف فراگیر اصولگرایان" و "جبهه مردمی اصولگرایان مستقل "؛ و 3 لیست از طیفهای اصلاح طلب به نامهای "ستاد ائتلاف اصلاح طلبان"، " ائتلاف مردمی اصلاحات" و " حزب اعتماد ملی" و یک فهرست هم به نام "اعتدال و توسعه " که می توان آن را حزبی میانه رو نامید منتشر شده است.

بر این اساس، با توجه به اینکه امروز 16 اسفند آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس هشتم است و این تبلیغات تا 8 صبح روز 23 اسفند ادامه خواهد داشت، در تاریخ 24 اسفند شاهد رقابت این لیست های انتخاباتی خواهیم بود.

فهرست هایی که در انتخابات مجلس هشتم در حوزه انتخابیه تهران با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت به این شرح است:

لیست جبهه متحد اصولگرایان

1- غلامعلی حداد عادل ؛2- مرتضی آقا تهرانی؛3- فاطمه آلیا؛4- لاله افتخاری؛5- سید رضا اکرمی؛6- زهره الهیان؛7- اسدالله بادامچیان؛8- محمد رضا باهنر؛9- احمد توکلی؛10- روح الله حسینیان؛11- فاطمه رهبر؛12- حمید رسایی؛13- علی اصغر زارعی؛14- علیرضا زاکانی؛15- پرویز سروری؛16- نسرین سلطان خواه؛17- شهاب الدین صدر؛18- طیبه صفائی؛19- علی عباسپور؛20- حسن غفوری فرد؛21- حسین فدایی؛22- حمید رضا کاتوزیان؛23- محمد کوثری؛24- مهدی کوچک زاده؛25- سید علیرضا مرندی؛26- غلامرضا مصباحی مقدم؛27- علی مطهری؛28- الیاس نادران؛29- حسین نجابت؛30- بیژن نوباوه.

لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان

1- غلامعلی حداد عادل؛2- حسین مظفر؛3- محمد خوش چهره؛4- سید محمد میرمحمدی؛5- رضا طلایی نیک؛6- علیرضا مرندی؛7- عادل آذر؛8- اسماعیل (محمد) کوثری؛9- حسن غفوری فرد؛10- امیررضا خادم؛11- حمیدرضا کاتوزیان؛12- سعید ابوطالب؛13- حسین کنعانی مقدم؛14- سعید صادقی؛15- سید علی ریاض؛16- ابوالفضل حسن بیگی17- علی عباسپور؛18- علی فتح الله زاده؛19- حسن عابدی جعفری؛20- ابراهیم انصاریان؛21- میر محمد صادقی؛22- علی مطهری؛23- پرویز کاظمی؛24- صادق وکیل پور؛25- حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم؛26- حجت الاسلام سید رضا اکرمی؛27- حجت الاسلام اقبالیان؛28- الهام امین زاده؛29- نفیسه فیاض بخش؛30- منصوره سادات هاشمی.

لیست حزب اعتدال و توسعه

1- حجت الاسلام محمود دعایی؛2- حجت‌الاسلام مجید انصاری؛3- دکتر سیدمحمد میرمحمدی؛4- مهندس اسحاق جهانگیری؛5- دکتر بهزاد قره ‌یاضی؛6- حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی؛7- دکتر عباسعلی زالی؛8- ابوالفضل حسن بیگی؛9- دکتر علی عباسپور؛10- مهندس سهیلا جلودارزاده؛11- دکتر نیره اعظم خوش خلق سیما12- فاطمه کروبی؛13- الهام امین زاده؛14- حجت‌الاسلام رسول منتجب ‌نیا؛15- دکتر عادل آذر؛16- مهندس مسعود سلطانی‌فر؛17- دکتر محمدرضا راه چمنی؛18- حجت‌الاسلام محمد اشرفی اصفهانی؛19- دکتر حسین مظفر؛20- الیاس حضرتی؛21- دکتر وحید محمودی؛22- حجت‌الاسلام اسدالله کیان ارثی؛23- اسماعیل گرامی مقدم؛24- رضا طلایی نیک؛25- دکتر حسین میرمحمد صادقی؛26- علیرضا محجوب؛27- علی هاشمی بهرمانی؛28- دکتر علی‌اکبر سیبویه؛29- امیررضا خادم ازغدی؛30- علی فتح‌ الله زاده.

جبهه مردمی اصولگرایان مستقل

1. سعید ابوطالب؛2. محمد خوش چهره؛3. سید محمد صفی زاده؛4. حجت الاسلام شجاعی کیاسری؛5. امیررضا خادم؛6. پرویز کاظمی ؛7. علی فتح الله زاده ؛8. مرجان شیخ الاسلامی؛9. خداداد قبادی ؛10. نفیسه فیاض بخش؛ 11. ابوالقاسم سمیعی؛ 12. نادر طالب زاده؛13. حسین کنعانی مقدم؛14.محمد رضا سرشار؛ 15. فهیمه خان محمد زاده؛ 16. عبدالرحیم بهاروند؛ 17. سید محسن رضوی نژاد؛18.علی اکبر رضایی؛ 19. سید محمودرضا حسینی؛ 20. وهاب عزیزی؛ 21.صادق وکیل پور؛ 22.عادل آذر؛23.عباس تقی پور؛ 24.حمیدرضا کاتوزیان؛25.رضا طلایی نیک؛ 26.علی ریاض؛ 27. هادی معزالدینی؛28. الهام امین زاده؛ 29.حسن غفوری فرد؛30. سید محمد میرمحمدی.

لیست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان

1- حجت الاسلام مجید انصاری؛ 2- اسحاق جهانگیری ؛3- محمد صدر ؛4- اسدالله کیان ارثی ؛5- نجفقلی حبیبی ؛6- سید محمود دعایی ؛7- نرگس کریمی ؛8- محمد اشرفی اصفهانی؛ 9- جواد اطاعت ؛10 - سید کمال تقوی نژاد؛ 11- سهیلا جلودارزاده ؛12- محمد جمشیدی گوهری؛13- افشین حبیب زاده 14 - الیاس حضرتی 15 - حسن خلیل آبادی ؛16- میراعظم خوش خلق سیما ؛17- علیرضا رحیمی؛18- عباسعلی زالی ؛19- ابوالفضل شکوری؛20- حسن عابدی جعفری؛21- سید حبیب عجایبی؛ 22- بهزاد قره یاضی ؛23- محمد قمی ؛24- طیبه گلپایگانی؛25- علیرضا محجوب؛26- وحید محمودی ؛27- سعید موید فر ؛28- سید افضل موسوی ؛29- فرحناز مینایی پور؛30- الهه راستگو.

لیست حزب اعتماد ملی

1ـ حجت‌الاسلام منتجب ‌نیا؛2ـ اسحاق جهانگیری؛3ـ فاطمه کروبی؛4ـ مسعود سلطانی‌فر؛5ـ اسماعیل گرامی مقدم ؛6ـ ابوالفضل شکوری؛7ـ جواد اطاعت؛8 ـ الیاس حضرتی؛9ـ وحید محمودی؛10ـ ابراهیم اصغرزاده؛11ـ محمد قمی؛12ـ حجت‌الاسلام اسدالله کیان ارثی؛13ـ حجت‌الاسلام مجید انصاری؛14ـ اعظم سقطی؛15ـ نجمه گودرزی؛16ـ سید کامل تقوی نژاد؛17ـ محمدرضا راه چمنی؛18ـ حسن عابدی جعفری؛19- حسین میرمحمد صادقی؛20ـ رضا طلایی نیک؛21ـ اختر درخشنده ؛22ـ مهدی رسول پناه23ـ سید محمد صدر24ـ عباسعلی زالی؛25ـ نجفقلی حبیبی؛26ـ بهزاد قره یاضی؛27ـ الهه راستگو؛28ـ سید قهرمان صفوی؛29ـ آرش حبیبی؛30 ـ عادل آذر.

لیست ائتلاف مردمی اصلاحات

1- فاطمه کروبی ؛2- محمدرضا راه‌چمنی ؛3- رسول منتجب ‌نیا ؛4- اسماعیل گرامی ‌مقدم ؛5- مسعود سلطانی ‌فر؛ 6- ابوالفضل شکوری ؛7- اسدالله کیان ‌ارثی ؛8- محمد قمی؛ 9- مهدی جلالی خمینی ؛10- محمد اشرفی اصفهانی ؛11- جواد اطاعت ؛12- سید کامل تقوی‌نژاد ؛13- مهدی رسول‌پناه ؛14- نجمه گودرزی ؛15- حسین کنعانی ‌مقدم ؛16- الهه راستگو ؛17- الیاس حضرتی ؛18- رضا طلایی ‌نیک ؛19- نجمه گودرزی ؛20- اختر درخشنده ؛21- علیرضا رحیمی ؛22- احمد قریب گرگانی ؛23- آرش حبیبی ؛24- ابراهیم اصغرزاده ؛25- زهرا مرزبان ؛26- عادل آذر ؛27- ناصر رستم افشار ؛28- اعظم ثقفی ؛29- فهیمه خان محمدزاده ؛30- حسن خلیل‌آبادی