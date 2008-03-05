دومین نمایشگاه حرف تصویر در نگارخانه ایران زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حسن‌پور رئیس دبیرخانه یکصدمین سال تأسیس قانون بلدیه گفت: "این نمایشگاه پاسخی است به استقبال دانشجویان، استادان، علاقمندان تاریخ شهر تهران و گروههای مختلف شهروندان تهرانی از نخستین نمایشگاه حرف تصویر که همزمان با دهه فجر و سالروز تدوین پیش‌نویس قانون بلدیه در نگارخانه اندیشه برگزار شد."

دومین نمایشگاه حرف تصویر در فضایی وسیع با مجموعه کاملتر سندها، نقشه‌ها و تصاویر تهران از 19 تا 28 اسفند در نگارخانه ایران زمین واقع در خیابان بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر، کوچه شهید انصاری برگزار می‌شود. مراسم افتتاحیه این نمایشگاه هم ساعت 15 روز 19 اسفند در نگارخانه ایران زمین خواهد بود.