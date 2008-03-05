برای پیروزی بازی کردیم / از نتیجه راضی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آتیلا حجازی که بدنبال سلسله حضور مربیان استقلال در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه آزادی به جای فیروز کریمی پاسخگوی خبرنگاران بود در خصوص دیدار این تیم مقابل صباباتری گفت: بازی مقابل صباباتری یکی از مهمترین بازی های استقلال در فصل جاری بود. طی هفته جاری تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته بودیم و بدنبال برتری مقابل برق شیراز با هماهنگی کامل به دیدار صباباتری آمدیم.

وی ادامه داد: می دانستیم بازی با صباباتری جزء بازیهای دشوار ماست. صباباتری نیز از خط دفاع و میانی قدرتمندی بهره می برد. این تیم با استفاده از این توان خود روی به بازی دفاعی و بسته آورد که همین مسئله شانس و موقعیت های گل تیم ما را کاهش داد.

مربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: با وجود بازی تدافعی تیم صباباتری تیم ما سه شانس مسلم گلزنی بدست آورد که با بی دقتی آن را از دست دادیم.

وی با اذعان به اینکه استقلال طراوات بازی مقابل برق شیراز را نداشته است خاطر نشان کرد: روند بازی به نحوی طی شد که در نهایت دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت دادند.

حجازی با اشاره به اهمیت دیدار مقابل صباباتری افزود: دو تیم جزو مدعیان قهرمانی بودند. ما اگر این بازی را با پیروزی پشت سر می گذاشتیم امیدوار به قهرمانی می شدیم و به کورس مدعیان می پیوستیم اما با این وجود از ارائه بازی منطقی دست نکشیدیم.

وی افزود: صباباتری با استفاده از توان مدافعان خود اجازه قدرتنمایی به تیم ما را نداد و باعث شد که بازی با نتیجه تساوی خاتمه یابد.

مربی تیم فوتبال استقلال در خصوص نتیجه حاصله در این بازی گفت: از نتیجه راضی نیستیم. ما بدنبال پیروزی بودیم زیرا اگر سه امتیاز بازی را از آن خود می کردیم امیدوار به قهرمانی می شدیم.

حجازی در خصوص تعویض های نیمه دوم تیم فوتبال استقلال گفت: از یوسفی انتظار بیشتری داشتیم و اعتقاد دارم که علیزاده را هم باید زودتر از این به زمین می فرستادیم. در پایان بازی همه مربیان استقلال روی این مسئله اتفاق نظر داشتند.

وی در پاسخ به اینکه چرا تیم فوتبال استقلال برای بازی مقابل تیمی چون صباباتری آرایش اصلی خود را تغییر نداد گفت: تیمی که بازی قبلی نتیجه خوبی بدست آورده و عملکرد مناسبی از خود برجای گذاشته تغییر نمی کند و مربیان به ترکیب تیم برنده دست نمی زنند. ما اگر در نیمه اول از موقعیت هایمان استفاده می کردیم در پایان نتیجه ای غیر از تساوی رقم می خورد.

مربی تیم فوتبال استقلال درباره اینکه چرا محمد نوازی همانند بازی هفته گذشته مقابل برق شیراز در فهرست 18 نفره تیم استقلال جای نداشته گفت: طی هفته گذشته نوازی در تمرینات آن طور که باید و شاید خوب کار نکرد و مربیان با مشورت هم تصمیم گرفتند نام او را از فهرست تیم خارج کنند.

حجازی در حالی این ادعا را مطرح کرد که ساکت الهامی از عملکرد محمد نوازی طی هفته گذشته ابراز رضایت کرده بود.