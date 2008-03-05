دسیسه رژیم اسرائیل و آمریکا ویران کردن غزه است / مقاومت حق مشروع ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فوزی برهوم" سخنگوی جنبش حماس گفت: تصمیمات کابینه رژیم اسرائیل برای ادامه کشتار، یورش و ترور در غزه به بهانه توقف موشک های مقاومت، ادامه خونریزی و جنگ ویرانگر اشغالگران علیه ملت فلسطین است.

وی افزود: سفر کاندولیزا رایس (وزیر امور خارجه آمریکا) به منطقه و نشست های وی با ژنرال های جنگ طلب رژیم اسرائیل برای تاکید بر این نکته است که طرح آمریکا و رژیم اسرائیل، ویران کردن نوار غزه و سرنگون کردن حماس و منهدم کردن برنامه مقاومت است.



برهوم گفت: رایس با سرزنش کردن حماس و مسئول دانستن این جنبش در رویدادهای نوارغزه در واقع به رژیم صهیونیستی بهانه داد تا به حملات خود به غزه ادامه دهد و وی این رژیم را به طور کامل از کشتار ملت فلسطین تبرئه کرد.

سخنگوی حماس گفت: این امر منعکس کننده همدستی زیاد دولت آمریکا و رژیم اسرائیل در ادامه خونریزی این رژیم است و مشکل، در اشغالگران است که به انواع تروریسم و کشتار علیه ملت فلسطین دست می زنند و تازمانی که تجاوزگری و محاصره ادامه دارد حق داریم تا به دفاع از مردم و سرزمین خویش با شیوه های مختلف مقاومت ادامه دهیم.

حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از چهارشنبه هشتم اسفند آغاز شد و در جریان این حملات تاکنون بیش از 125 فلسطینی به شهادت رسیده اند، اما شورای امنیت که مسئول اصلی حفظ صلح در جهان به حساب می آید تاکنون هیچ واکنشی به این جنایتها نشان نداده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز بر ادامه حملات ارتش این رژیم به شهرها و روستاهای فلسطینی تاکید و نسل کشی و کشتار در غزه را حق این رژیم غاصب خواند.