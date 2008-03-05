حضور پرتغال در افغانستان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نونو سوریانو" وزیر دفاع پرتغال روز چهارشنبه در برابر اعضای کمیسیون دفاعی مجمع ملی این کشور گفت: اولین گروه 15 نفره جهت اقدامات آموزشی و تعلیم سربازان افغان به کابل اعزام شده اند.

وی افزود: دو گروه دیگر آموزشی نیز به همراه یک فروند هواپیمای "سی-130" به کابل اعزام می شوند که در چارچوب حمایت لجستیکی از نیروهای پاسدار صلح در افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند.

سوریانو خاطرنشان کرد: این تصمیم تاثیری بر بازگشت 150 سرباز پرتغالی حاضر در افغانستان که مدت ماموریت آنان در ماه اوت به اتمام خواهد رسید، ندارد.