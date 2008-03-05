پیکان یک پیروزی تا قهرمانی / کار سخت سایپا برای صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، درهفته بیست و پنجم رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز تیم پیکان در دیدار با استیل آذین به برتری 3 بریک دست یافت.

شاگردان مصطفی کارخانه در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی تنها گیم دوم این بازی را با نتیجه (28 بر26) به حریف خود واگذار کردند اما در سایر گیم ها به ترتیب با نتایج (25 بر21)، (25 بر20) و (25 بر20) بازیکنان استیل آذین را شکست دادند.

این درحالیست که تیم سایپا با شکست دراین هفته از بازی ها کار خود را برای قهرمانی سخت کرد. در دیداری که در سالن والیبال ماهشهر برگزار شد تیم پتروشیمی بندرامام با نتیجه 3 بر صفر (25 بر21)، (25 بر19) و (25 بر16) مقابل تیم مدعی سایپا به برتری دست یافت.

با توجه به این نتایج تیم پیکان 41 امتیازی شد و سایپا که تا پیش از بازی های امشب با پیکان هم امتیاز بود جمع امتیازات خود را به 40 رساند، با این حساب پیکان در صورت پیروزی در تنها دیدار باقی مانده خود قهرمان رقابت های لیگ برتر خواهد شد.

البته در صورتی که پیکان بازنده دیدار هفته آینده خود با پگاه ارومیه شود بازهم امید قاطعی برای قهرمانی نخواهد داشت چرا که در این صورت تکلیف تیم قهرمان را نتایج به دست آمده در دو دیدار معوقه سایپا مشخص می کند. در سایر بازی های امشب این نتایج به دست آمد:

* اتکا تهران 3 - استقلال گنبد صفر

(25 بر17)، (25 بر16) و (27 بر25)

* پردیس متحد قزوین 3 - گل گهر سیرجان یک

(25 بر16)، (27 بر25)، (20 بر25) و (25 بر21)

* سنگ آهن بافق یزد 3 - شهرداری همدان یک

(25 بر21)، (25 بر22)، (12 بر25) و (26 بر24)

* پگاه ارومیه 3 - بانک صادرات ایران یک

(16 بر25)، (25 بر22)، (25 بر22) و (26 بر24)