  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۲۵

پوتین:

آمریکا و روسیه در دوران سختی از روابط خود هستند

آمریکا و روسیه در دوران سختی از روابط خود هستند

رئیس جمهوری روسیه امروز با اشاره به اختلافات و مشکلات کنونی میان مسکو و واشنگتن گفت که آمریکا و روسیه در دوران سختی از روابط خود هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین در آخرین دیدار خود با سفیر آمریکا در مسکو خطاب به وی اظهار داشت : دورانی که تا کنون شما فعالیت کردید آسان نبود.

وی افزود : با وجود تمامی مشکلات و اختلافات ما دیدارهایی را نیز انجام دادیم.

ویلیام برنز سفیر آمریکا در مسکو بزودی روسیه را به مقصد واشنگتن ترک خواهد کرد.

هشت سال ریاست جمهوری پوتین با سردی روابط میان مسکو و واشنگتن همراه بود. دو طرف درباره مسائل مختلفی همچون پرونده ایران، کوزوو و طرح استقرار سپر موشکی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.

دیمیتری مدودوف معاون نخست وزیر روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور توانست با کسب بیش از 70 درصد آراء به عنوان رئیس جمهوری جدید روسیه برگزیده شود.

در این راستا گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت : جرج بوش در تماس تلفنی با مدودوف برای برقراری ارتباطی تنگاتنگ میان واشنگتن و مسکو ابراز امیدواری کرد.

مدودوف روز هفت ماه مه جانشین رئیس جمهوری کنونی روسیه خواهد شد.

کد مطلب 650548

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها