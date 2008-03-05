آمریکا و روسیه در دوران سختی از روابط خود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین در آخرین دیدار خود با سفیر آمریکا در مسکو خطاب به وی اظهار داشت : دورانی که تا کنون شما فعالیت کردید آسان نبود.

وی افزود : با وجود تمامی مشکلات و اختلافات ما دیدارهایی را نیز انجام دادیم.

ویلیام برنز سفیر آمریکا در مسکو بزودی روسیه را به مقصد واشنگتن ترک خواهد کرد.

هشت سال ریاست جمهوری پوتین با سردی روابط میان مسکو و واشنگتن همراه بود. دو طرف درباره مسائل مختلفی همچون پرونده ایران، کوزوو و طرح استقرار سپر موشکی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.

دیمیتری مدودوف معاون نخست وزیر روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور توانست با کسب بیش از 70 درصد آراء به عنوان رئیس جمهوری جدید روسیه برگزیده شود.

در این راستا گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت : جرج بوش در تماس تلفنی با مدودوف برای برقراری ارتباطی تنگاتنگ میان واشنگتن و مسکو ابراز امیدواری کرد.

مدودوف روز هفت ماه مه جانشین رئیس جمهوری کنونی روسیه خواهد شد.