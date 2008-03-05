بازیکنان استقلال مشکل بدنی داشتند / پیروزی در این دیدار ما را مدعی می کرد

مجتبی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار با صباباتری افزود: استقلال امروز خیلی خوب بازی کرد و بیشتر دقایق مسابقه مالکیت توپ در اختیار ما بود اما فاصله کم بین این بازی و مسابقه با برق شیراز باعث شد از نظر بدنی با مشکلاتی مواجه شویم.

وی ادامه داد: در این بازی با توجه به این مشکل به اندازه کافی فرصت برای گلزنی بدست آوردیم ولی متاسفانه از آنها استفاده نکردیم.

هافبک تیم فوتبال استقلال تهران تاکید کرد: اگر در این دیدار پیروز می شدیم به جمع مدعیان قهرمانی می پیوستیم. البته تمام سعی خود را برای پیروزی انجام دادیم ولی در رسیدن به این هدف ناموفق بودیم.

جباری در پایان در مورد اعتراضش به داور مسابقه پس از دریافت کارت زرد گفت: خطایم به نحوی نبود که کارت زرد بگیرم اما به نظرم چون داور تحت فشار بازی بود، دچار اشتباه شد و من هم به همین موضوع اعتراض کردم.

دیدارتیم های فوتبال صباباتری و استقلال تهران در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با تساوی بدون گل به پایان رسید.