تیم نوجوانان ایران با هندوستان و کشور میزبان همگروه شد

به گزارش خبرنگارمهر، قرعه کشی رقابت های تنیس روی میز بین المللی اوپن بحرین امشب در محل برگزاری این بازی ها انجام شد و طی آن تیم نوجوانان کشورمان با تیم های هندوستان و بحرین همگروه شد.

تیم تنیس روی میز کشورمان که با ترکیب پوریا عمرانی و محمد امین حنطه در این رقابت ها شرکت کرده است فردا صبح در اولین دیدار خود به مصاف تیم بحرین می رود و به فاصله چند ساعت دومین بازی خود را برابر هندوستان انجام خواهد داد.

رقابت های تنیس روی میز بین المللی اوپن بحرین از فردا در چهار گروه سه تیمی آغاز شده و تا 19 اسفندماه ادامه خواهد داشت. در پایان مرحله مقدماتی این مسابقات از هر گروه دو تیم راهی دور دوم می شود.