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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۴۹

/تنیس روی میز بحرین/

تیم نوجوانان ایران با هندوستان و کشور میزبان همگروه شد

تیم نوجوانان ایران با هندوستان و کشور میزبان همگروه شد

تیم تنیس روی میز نوجوانان کشورمان فردا صبح در اولین دیدار خود در رقابت های بین المللی اوپن بحرین با تیم میزبان دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، قرعه کشی رقابت های تنیس روی میز بین المللی اوپن بحرین امشب در محل برگزاری این بازی ها انجام شد و طی آن تیم نوجوانان کشورمان با تیم های هندوستان و بحرین همگروه شد.

تیم تنیس روی میز کشورمان که با ترکیب پوریا عمرانی و محمد امین حنطه در این رقابت ها شرکت کرده است فردا صبح در اولین دیدار خود به مصاف تیم بحرین می رود و به فاصله چند ساعت دومین بازی خود را برابر هندوستان انجام خواهد داد.

رقابت های تنیس روی میز بین المللی اوپن بحرین از فردا در چهار گروه سه تیمی آغاز شده و تا 19 اسفندماه ادامه خواهد داشت.  در پایان مرحله مقدماتی این مسابقات از هر گروه دو تیم راهی دور دوم می شود.

کد مطلب 650560

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