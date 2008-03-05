تیم ملی واترپلو ایران برابر آلمان شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از مرحله مقدماتی مسابقات ورودی المپیک واترپلو که با شرکت 12 تیم در "ارادا" رومانی برگزار می شود، امروز ملی پوشان واترپلو در مصاف با تیم آلمان نتیجه را 18 بر 2 به حریف قدرتمند خود واگذار کردند.

در همین چارچوب امروز دو مسابقه دیگر در گروه ایران، انجام شد که طی آن تیم کانادا 12 بر 7 مقدونیه را برد و ایتالیا 25 -4 مقابل مکزیک به پیروزی رسید. به این ترتیب تیم آلمان با 4 پیروزی ، بدون باخت به صدر جدول صعود کرد و ایتالیا با 3 پیروزی و یک تساوی در مکان دوم جدول است.

دو تیم برای تعیین صدرنشین گروه B فردا مقابل هم قرار می گیرند. تیم کشورمان فردا در آخرین بازی مرحله مقدماتی به مصاف مقدونیه می رود که در جدول پس از تیم کانادا که سوم است ، در رده چهارم قرار دارد. تیم ایران در مکان پنجم است و مکزیک ششم است.

امشب در بازی های گروه A مقدماتی، قزاقستان - اسلواکی ؛ برزیل - روسیه و یونان- رومانی به مصاف هم می روند. 3 تیم نخست این رقابت ها راهی المپیک پکن می شوند.