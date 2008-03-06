لیست نهایی کاندیداهای جبهه متحد اصولگرا در لرستان

سید ید الله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اسامی کاندیداهای جبهه متحد اصولگرا را در شهرستان های مختلف استان به شرح زیر اعلام کرد :

در حوزه انتخابیه خرم آباد، ابراهیم آقا محمدی و محمد رضا ملکشاهی راد و حوزه انتخابیه بروجرد، علاء الدین بروجردی و سید محسن یحیوی در این لیست قرار گرفتند.

همچنین در حوزه انتخابیه کوهدشت، علی شاهرخی قبادی در حوزه انتخابیه دورود و ازنا عزت الله دهقان و در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان محمد محمدی از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان خواهند بود.

از حوزه انتخابیه پلدختر نیز سید مهدی شاهرخی در این لیست معرفی شده است

وی خاطرنشان کرد: هنوز نام کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه الیگودرز قطعی نشده است.