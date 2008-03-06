به گزارش خبرنگار مهر، پل هاگیس کارگردان فیلم برنده اسکار "تصادف" در فیلمبا نام اصلی "در دره الله" که اولین بار در دنیا سپتامبر 2007 در جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز پخش شد، حوادث مربوط به جنگ عراق را این بار در خاک آمریکا مورد توجه قرار داده است. تامی لی جونز و سوزان ساراندون در این فیلم که با الهام از رویدادهای واقعی ساخته شده، نقش پدر و مادر سربازی را بازی می‌کنند که کمی پس از بازگشت از عراق ناپدید می‌شود.

تلاش پدر برای پیدا کردن پسرش که با همراهی یک کارگاه پلیس عصبی با بازی چارلیز ترون صورت می‌گیرد، به یک معمای قتل تبدیل می‌شود که به آرامی از حقایق تلخ درباره جنگ عراق و تاثیر منفی آن بر سربازان آمریکایی پرده برمی‌دارد. "در دره خدایان" با تنها 24 میلیون دلار فروش یک شکست تجاری کامل بود. با این حال فیلم با واکنش به نسبت خوب منتقدان مواجه شد و 69 درصد آراء مثبت منتقدان را در وبسایت سینمایی Rotten Tomatoes کسب کرد.

کارگردان کانادایی و 55 ساله این فیلم از اواسط دهه 1970 به عنوان نویسنده در تلویزیون کانادا مشغول کار شد. هاگیس سال 2005 برای فیلمنامه "عزیز میلیون دلاری" ساخته کلینت ایستود نامزد اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی بود. سال 2006 فیلم "تصادف" به کارگردانی او برنده اسکار بهترین فیلم شد وخود هاگیس جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را کسب کرد. وی سال 2007 نیز برای فیلمنامه‌ "نامه‌هایی از ایووجیما" نامزد اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی بود.

تامی لی جونز و چارلیز ترون در صحنه‌ای از "در دره الله"

فیلم تلویزیونی"قلبم را در وطنم دفن کن" سال 2007 بر مبنای کتابی به همین نام از دی براون ساخته شد. فیلمنامه را دانیل ژیا نوشت و فیلم را ایو سیمونو کارگردانی کرد. کتابی که فیلم "قلبم را در وطنم دفن کن" بر مبنای آن ساخته شده تاریخ بومی‌های آمریکا را در غرب این کشور در اواخر قرن 19 به تصویر می‌کشد.

آیدان کوئین، آدام بیچ، اوگست شلمبرگ و جی.ک. سیمونز در این فیلم 133 دقیقه‌ای آمریکایی بازی کردند. در خلاصه داستان این فیلم آمده: در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم، دولت آمریکا سرخپوستان را مجبور به ترک سرزمین‌های مادری و سکونت در مناطق حفاظت شده می‌کند. روسای برخی از قبایل تسلیم این خواسته می‌شوند، اما برخی دیگر مخالفت کرده و دولت آمریکا مجبور به امضای قرارداد با آنها می‌شود و این آغاز مشکلات سرخپوستان است و ...

فیلم تلویزیونی "قلبم را در وطنم دفن کن" در پنجاه و نهمین جوایز امی در 17 رشته نامزد جایزه شد و شش جایزه را از آن خود کرد. همچنین در سه رشته از جمله بهترین فیلم تلویزیونی نامزد دریافت شصت و پنجمین جوایز گلدن گلوب شد.

فیلم سینمایی "کودک" با بازی بروس ویلیس، اسپنسر برسلین و املی مورتیمر سال 2000 بر مبنای فیلمنامه‌ای از اودری ولز ساخته شد. این فیلم به کارگردانی جان ترتلتاب با بودجه 65 میلیون دلاری ساخته شد و در سطح جهان 110 میلیون دلار فروخت. جان ترتلتاب اخیراً فیلم پرفروش "گنجینه ملی: کتاب اسرار" را روی پرده سینما داشت. او سازنده فیلم‌هایی مانند "پدیده" 1996، غریزه" 1999 و "گنجینه ملی" 2004 است.

فیلم سینمایی "کودک" درباره راس دوریتز، یک مشاور تبلیغاتی موفق است که بسیاری از افراد سرشناس او را به عنوان مشاور خود برگزیده‌اند. در همین میان راس متوجه حضور پسربچه‌ای هشت ساله‌ در خانه‌اش می‌شود. وی با کمی کنکاش در می‌یابد کودکی که در منزل اوست، "من کودکی‌اش" است که از دوران گذشته به این زمان آمده و ...

فیلم زندگینامه‌ای"راکت" با نام اصلی "موشک: افسانه موریس ریشار" درباره ظهور موریس ریشار بازیکن معروف هاکی در سال‌های 1940 است که کانادایی / فرانسوی بود. او اولین بازیکن حرفه‌ای دنیای هاکی بود که در یک فصل 50 گل به ثمر رساند. این فیلم را کن اسکات نوشته و شارل بینامه فیلمساز 59 ساله بلژیکی کارگردانی کرده است.

نقش ریشار را در این فیلم محصول سال 2005 کانادا دوی دوپی بازی می کند و استفن مک‌هاتی، فیلیپ کریگ و ژولی لو بر‌تون دیگر بازیگران فیلم هستند. بینامه برای فیلم 1998 "قلب خیابان" جایزه گوی بلورین و جایزه بهترین کارگردان جشنواره فیلم کارلووی واری را به خود اختصاص داد. "با چشمان تو" به کارگردانی رودریگو فورس یکی دیگر از فیلم‌های بخش جشنواره جشنواره‌ها است.

درام ژاپنی "خاطرات فردا" سال 2003 با بازی کن واتانابی به کارگردانی یوکیهیکو سوتسومی ساخته شد. فیلمنامه را هاکارو سوناموتو بر مبنای رمانی از هیروشی اگیوارا نوشت و داستان درباره یک تاجر موفق است که با همسر و دخترش زندگی آرام و خوبی دارد، اما به زودی متوجه می‌شود مبتلا به آلزایمر است و ...

کاناکو هیگوچی، کنجی ساکاگوچی و کازو فوکیشی از دیگر بازیگران این فیلم 122 دقیقه‌ای هستند. واتانابی بازیگر اصلی این فیلم سال 2004 برای فیلم "آخرین سامورایی" نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد نقش مکمل بود. "نامه‌هایی از ایوو جیما" و "خاطرات یک گیشا" از دیگر فیلم‌های اوست.

واتانابی برای فیلم "خاطرات فردا" سال 2007 جایزه بهترین بازیگری مرد جوایز آکادمی ژاپن را دریافت کرد. این فیلم در چهار رشته دیگر نامزد دریافت جوایز این آکادمی بود

فیلم سینمایی "پینگ پنگ" نخستین تجربه کارگردانی فامیهیکو سوری سال 2002 بر مبنای رمانی به همین نام از تایو ماتسوموتو ساخته شده و درباره دوستی بین دو بازیکن تنیس روی میز دبیرستان است. یوسوکه کوبوزوکا، آرا تاچه، سام لی و شیدو ناکامورا در این فیلم 114 دقیقه‌ای نقش‌آفرینی می‌کنند.

"پینگ پنگ" سال 2003 در هشت رشته نامزد جوایز آکادمی ژاپن بود و جایزه بهترین بازیگر تازه کار (شیدو ناکامورو) را دریافت کرد.