سرانه کمک مازنی ها به بهزیستی مازندران 1500 تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمد زاده، شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل و تکریم از خیرین و نیکوکاران بهزیستی مازندران در آمل افزود: این سرانه در 9 ماه سال گذشته به ازای هر مازندرانی هزار و 300 تومان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: پارسال خیرین و مردم نوعدوست مازندران، 300 میلیون تومان به جامعه هدف بهزیستی مازندران کمک کردند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه میزان مشارکتهای مردمی استان به سازمان بهزیستی در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 25 درصد رشد داشته است، عنوان کرد: در این مدت 335 میلیارد ریال خیرین و مردم به بهزیستی استان کمک کردند.

محمد زاده با بیان اینکه 60 موسسه خیریه دولتی در کنار 900 موسسه خیریه غیردولتی نسبت به جمع آوری مشارکتهای مردمی در استان فعالیت می کنند، یادآور شد: 480 میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن به مددجویان تحت پوشش استان پرداخت شد.

به گفته وی، 153 واحد مسکونی سفر ریاست جمهوری به استان به معلولان تحویل داده شد و 277 واحد دیگر در حال ساخت است.

وی یادآور شد: سال گذشته دو هزار شغل از محل بنگاه های اقتصادی زودبازده برای معولان و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی استان ایجاد شده است.