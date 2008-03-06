390 هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی زیر کشت گندم پاییزه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در اشنویه، کاظم پور نعیم، صبح امروز در نشست مسئولان جهاد کشاورزی این شهرستان اظهار داشت: از این میزان 265 هزار هکتار به صورت دیم و بقیه به صورت آبی است که با توجه به برنامه های سازمان در افزایش تولید در واحد سطح در میزان سطح زیرکشت تغییر خاصی نداشته ایم.

وی استفاده از بذر اصلاح شده و کودهای شیمیایی مناسب و بهره مندی از نظارت کارشناسان در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت را از برنامه های جهاد کشاورزی برای افزایش تولید در واحد سطح اعلام کرد.

پور نعیم ادامه داد: امسال میزان تولید گندم 800 هزار تن پیش بینی شده است که با توجه به نبود بارندگی در ابتدای فصل کشت و سرمای شدید هوا، این رقم 10 درصد کاهش خواهد یافت.

در ادامه این نشست مسائل و مشکلات بخش کشاورزی این شهرستان بررسی شد.