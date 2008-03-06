ارزش دلاری کالاهای صادراتی آذربایجان غربی 114 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، غلامرضا امینی، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کالاها در این مدت نسبت به سال گذشته از نظر وزنی نیز 488 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: وزن خالص اقلام صادراتی در بهمن ماه سال جاری 9 میلیون و 322 هزار و 684 کیلوگرم به ارزش سه میلیون و 55 هزار و 239 دلار بوده که به کشورهای کانادا، استرالیا، بلغارستان، انگلستان، یوگسلاوی، آلمان، مجارستان، رومانی، لاتویا و ترکیه صادر شده است.

وی اقلام صادراتی را شامل کنسانتره سیب، انواع کشمش، خرما، برگه زردآلو، انواع پروفیل آهنی، نمک صنعتی، پودر پنیر، کربنات کلسیم، اسید چرب و ظروف یکبارمصرف برشمرد و افزود: از این کالاها بیشترین آنها را انواع کشمش با 23 فقره گواهینامه انطباق صادراتی به وزن 618 هزار و 345 کیلوگرم و به ارزش 615 هزار و 505 دلار تشکیل می دهد.

امینی وزن خالص کالاهای وارداتی در ماه گذشته را شش میلیون و 527 هزار و 232 کیلوگرم عنوان کرد و بیان داشت: ارزش دلاری این کالاها 10 میلیون و 942 هزار و 837 دلار بوده که از کشورهای ترکیه، چین، کره، هلند، آلمان، سوئد، ایتالیا، دانمارک، عراق و پرتغال وارد شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این مدت از صدور هفت هزار کیلوگرم فرآورده پارچه فاستونی به علت داشتن مغایرت با موازین استاندارد مربوطه جلوگیری به عمل آمده است.

وی کالاهای وارداتی را شامل انواع پارچه، ورق آهنی آجدار، پروفیل آهنی، کاغذ بسته بندی مواد غذایی، انواع لنت خودرو، فرش ماشینی و ... عنوان کرد.