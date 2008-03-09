استفاده از تصویربرداری مغزی برای پیش بینی آنچه که فرد می بیند

به گزارش خبرگزاری مهر، از این پس دانشمندان می توانند با استفاده از این تکنیک نوین و موثر با دقت پیش بینی کنند که یک فرد به چه نقطه ای نگاه می کند.

در این تکنیک از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کاربردی (fMRI) برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای مغزی استفاده می شود.

به عقیده دانشمندان این تکنیک جدید امیدهای تازه ای برای درک بیشتر از چگونگی پردازش اطلاعات در مغز ایجاد کرده است. از آن گذشته این امیدواری مطرح شده است که در آینده از این تکنیک برای بازسازی خواب استفاده شود.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، جک گالنت محقق اصلی این پروژه و از دانشمندان برجسته علوم عصبی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی گفت: این دستاورد گویای آن است که اندازه گیریهای مبتنی بر تکنیک تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کاربردی در مقایسه با تکنیکهای سنتی حاوی اطلاعات بیشتری در خصوص پردازشهای نورونی مغز است.

در این تکنیک جریان خون در مغز شناسایی و ردیابی می شود و در ادامه اندازه گیریهای غیرمستقیمی از فعالیتهای مغزی صورت می گیرد.