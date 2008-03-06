همایش "مدیران بزرگ، مدارس کوچک، آینده سبز" در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی، صبح امروز در این همایش افزود: با توجه به پراکندگی مدارس و مناطق آموزشی استان، این همایش با برنامه ریزی به عمل آمده در کمیته ویژه استانی در چهار منطقه آموزشی تحت عنوان چهار قطب در شهرستانهای بیرجند، قاین، نهبندان و سربیشه برگزار شده است.

محمد زمانی اظهار داشت: 100 درصد معلمان راهنما، 29 درصد مدیر آموزگاران در این همایش شرکت کرده ‌اند.

وی عنوان کرد: در نظر سنجی به عمل آمده، مدیر آموزگاران استان با رضایت از این اقدام مؤثر خواستار استمرار اقدامات مشابه شدند.

این همایش با حمایت مالی و نظارت دفتر آموزش و پرورش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.