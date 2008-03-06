به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، استاندار کردستان، شب گذشته در دیدار با مدیر عامل شرکت "جی زین" گفت: امنیت مولفه اصلی سرمایه گذاری است و وجود امنیت در استان کردستان موجب استقبال سرمایه گذاران خارجی در این استان شده است.

وی ادامه داد: کردستان سرشار از نعمات و مواهب الهی است و وجود معادن غنی زیرزمینی این استان را مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار داده است.

نجار اظهار داشت: مسئولان استانی ضمن فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی از افزایش سرمایه گذاری در این استان نیز استقبال می کند.

وی با اشاره به پتانسیلهای موجود در استان تصریح کرد: باید همه دستگاه های دولتی و مردم در این امر مدیران استان را یاری کنند و از شرایط به وجود آمده بهترین استفاده ها را برای توسعه استان ببرند.

در این دیدار در مورد بهره برداری از معدن طلای استان کردستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و دو طرف بر توسعه روابط اقتصادی تاکید کردند.

با بهره برداری از معدن طلای استان کردستان علاوه بر ایجاد دو هزار شغل، زمینه سرمایه گذاری 250 میلیون دلاری در استان کردستان نیز فراهم می شود.