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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۲

سخنگوی نوری المالکی:

زمان دقیق مذکرات ایران و آمریکا درباره عراق هنوز تعیین نشده است

زمان دقیق مذکرات ایران و آمریکا درباره عراق هنوز تعیین نشده است

با وجودی که اعلام شده بود دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق امروز در بغداد برگزار می شود،اما دولت عراق اعلام کرد هنوز زمان دقیق دور چهارم این مذاکرات مشخص نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "علی الدباغ" سخنگوی رسمی دولت عراق اعلام کرد: هنوز زمان مشخصی برای انجام دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد تعیین نشده است.

این درحالی است که روز گذشته اعلام شد که هیئتی از جمهوری اسلامی ایران برای انجام مذاکرات دور جدید مذاکرات با مسئولان آمریکایی درباره امنیت عراق وارد بغداد شد.

" رضا امیری مقدم" رئیس ایرانی هیئت مذاکره کننده ایرانی در بدو ورود به بغداد با اعلام این خبر که دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا امروز پنجشنبه برگزار می شود، از ورود هیئت ایرانی به منظور شرکت در مذاکرات سه جانبه امنیتی با عراق و آمریکا در ظهر روزگذشته به بغداد خبر داد.

مذاکرات ایران ،عراق و آمریکا در بغداد تا کنون چهار دور برگزار شده است که این دور در سطح کارشناسی برگزار می شود.

دور اول مذاکرات در 28 می ( 7 خرداد 86) و دور دوم 24 جولای (2 مرداد 86) و دور سوم نیز 6 آگوست ( 15 مرداد 86) برگزار شده است.

دور اول و دوم این مذاکرات بین حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق و " رایان کروکر" سفیر آمریکا در بغداد برگزار شد اما دور سوم در سطح کارشناسی درمنطقه الخضرا بغداد انجام شد.

کد مطلب 650594

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