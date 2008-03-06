آمریکا با بزرگنمایی تهدید نظامی چین درصدد جنجال آفرینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روزنامه "مردم" ارگان رسمی حزب کمونیست چین، آمریکا را متهم کرد که به جنگ لفظی بین دو قدرت دامن می زند.

بر اساس این گزارش، آمریکایی ها از افزایش بودجه نظامی چین بارها ابراز نگرانی کرده و آن را تهدیدی برای توازن نظامی منطقه اقیانوس آرام اعلام کرده اند.

وزارت دفاع آمریکا این هفته درگزارش سالیانه خود اعلام کرد : چین درحال توسعه تسلیحات هسته ای برای زمینگیر کردن دشمنان خود در فناوری فضایی و همچنین ارتباط دادن شبکه های جهانی کامپیوتر با پکن است.

رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اخیراً ضمن ابراز نگرانی از افزایش بودجه 6/17 درصدی نظامی در سال 2008 نسبت به سال پیش، اعلام کرده بود که چین هزینه های نظامی خود را در شفاف سازی نکرده است.

به گزارش مهر، بودجه نظامی آمریکا 8 برابر بیش از مقدار رسمی چین است، اما متخصصین غربی بر این بارند که هزینه نظامی چین می تواند 3 برابر بودجه رسمی اعلام شده باشد.

روزنامه "مردم" ضمن رد این ادعا، آن را جنگ لفظی توصیف کرده و نوشت : در این گزارش درباره توانایی فضایی چین اغراق صورت گرفته و واشنگتن درصدد جنجال آفرینی است.