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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۹

800 مدرسه مازندران نهالکاری می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی مازندران در مراسم نواخته شدن زنگ سبز در ساری اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه بین آموزش و پرورش و منابع طبیعی، امسال 800 مدرسه مازندران نهالکاری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیپور، صبح پنجشنبه در مراسم نهالکاری در دبیرستان دخترانه شهید مطهری ناحیه دو ساری اظهار داشت: این مهم تاکنون در بیش از 700 مدرسه استان عملی شده است.

وی با بیان اینکه مدارس، کانون توسعه درختکاری و نهال کاری هستند، عنوان کرد: منابع طبیعی از مصادیق منابع ملی است که در حفظ آن باید کوشا بود.

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران نیز در این آیین طی سخنانی اظهار داشت: تربیت زیست محیطی و حفاظت از جنگلها باید در باور عمومی خانواده ها نهادینه شود.

ولی الله فرزانه با بیان اهمیت پاسداشت منابع طبیعی در کشور افزود: از 114 سوره قرآن کریم، 13 سوره موبوط به پدیده های طبیعی است و پیامبران و ائمه اطهار مدافع طبیعت بوده اند.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران، فرهنگ سازی و بسترسازی فرهنگی در حفظ منابع طبیعی را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر دانش آموزان از کودکی با نحوه درست استفاده و حفظ از محیط زیست و منابع طبیعی آشنا شوند، کمک شایانی به جامعه خواهد شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز با قدردانی از زحمات و خدمات همکاران فرهنگی، سرمایه مملکت را معلمان برشمرد و افزود: سرمایه اصلی آموزش و پرورش وجود نیروهای متدین کارآمد و با شوق است که با انرژی و اعتقاد خاصی در حال خدمت هستند.

عبدالوحید فیاضی با تاکید بر استفاده بهینه و مطلوب از منابع موجود یادآور شد: معلمان با کمترین منابع بیشترین نفع را به جامعه می دهند و به کار دانش آموزان رسیدگی می کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: همکاران فرهنگی و دانش آموزان بهترین منبع برای تقویت و هدایت محیط آموزشی مدرسه محسوب می شوند.

در این مراسم مسئولان به همراه دانش آموزان این مدرسه به نهال کاری محوطه آموزشگاه پرداختند.

کد مطلب 650596

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