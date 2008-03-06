به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد در حالی که از سه هفته قبل به دنبال پایان اعتصاب نویسندگان، تولید نمایش‌های متوقف شده به سرعت از سر گرفته شد، احتمال اعتصاب اعضاء انجمن بازیگران آمریکا SAG در فاصله چند ماه مانده به پایان قرارداد این انجمن با اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون AMPTP، استودیوهای هالیوود را در موقعیتی پرتنش قرار داده است.



در این شرایط فیلمسازان تمایل ندارند تولید پروژه‌هایی را آغاز کنند که مطمئن نیستند تا پیش از انقضاء قرارداد انجمن بازیگران در 30 ژوئن (10 تیر 1387) به پایان می‌رسد. به گفته یک کارشناس، در نظر گرفتن حداقل 60 روز برای فیلمبرداری، روزهای اضافه شده و احتمال نیاز به فیلمبرداری مجدد به این معناست که احتمالا از آخر ماه مارس نباید شاهد آغاز تولید فیلم‌های استودیویی باشیم.

یکی از کارکنان یک موسسه استعدادیابی مطرح در این باره می‌گوید: "بیشتر استودیوها حاضر نیستند به پروژه‌هایی چراغ سبز نشان بدهند که تولید آنها تا ضرب الاجل 30 ژوئن تمام نمی‌شود." در این بین فایرمنز فاند یکی از شرکت‌های بیمه پیشتاز در زمینه همکاری با هالیوود، برای اولین بار تمهیدی را پیشنهاد کرده که برابر با آن در صورت اعتصاب بازیگران خسارت استودیوها پرداخته می‌شود.

در همین حال انجمن بازیگران در نظر دارد راهی پیدا کند که در صورت اعتصاب بازیگران، تهیه‌کنندگان مستقل و کوچک‌تر بتوانند به کار خود ادامه بدهند. به گفته منابع نزدیک به SAG، این انجمن از همین الان با چند تهیه‌کننده "قرارداد‌های تضمین شده" امضاء کرده است. هر چه هست، هالیوود همچنان اعتصاب 14 هفته‌ای 10500 عضو انجمن نویسندگان سینما و تلویزیون WGA را در ذهن دارد که تولید بسیاری از پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی را مختل کرد و گفته می‌شود حدود سه میلیارد دلار به صنعت محلی ضرر وارد آورد.

این اعتصاب 12 فوریه پس از توافق میان طرفین درگیر در مورد پرداخت پول بیشتر به نویسندگان بابت عرضه آثارشان در اینترنت، به پایان رسید و مفاد این قرارداد نیز هفته پیش به طور رسمی مورد تایید قرار گرفت. خواسته‌های انجمن بازیگران که 120 هزار عضو دارد بی‌شباهت با انجمن نویسندگان نیست، و البته در مواردی فراتر از خواسته‌های نویسندگان است.

بسیاری در هالیوود بر این باور هستند که فرسودگی ناشی از اعتصاب نویسندگان به قدری بود که احتمال وقوع یک اعتصاب تازه دور از ذهن است. با این حال وقتی توقف یک پروژه به معنای از دست رفتن میلیون‌ها دلار است، چاره‌ای جز رعایت احتیاط برای استودیوهای هالیوودی نمی ماند. در این بین حتی گروهی از مطرح‌ترین چهره‌های صنعت نیز دچار تردید شده‌اند.

به نوشته روزنامه ورایتی، استیون اسپیلبرگ که قرار بود از ماه آوریل با همکاری دریم ورکس تولید فیلم "شیکاگو هفت" را درباره محاکمه سال 1968 گروهی از معترضان به جنگ آغاز کند، از این کار منصرف شده است. در همین حال مایکل بی که تابستان 2007 اکشن بسیار پرفروش "ترانسفورماتورها" را روی پرده داشت اصرار دارد تولید دنباله‌ای بر آن فیلم را از اوایل ژوئن آغاز کند.

او در این باره به ورایتی گفت: "در صورت اعتصاب کار را متوقف می‌کنیم، اما این مسئله زیاد مهم نیست، امیدواریم با تمهیداتی که در نظرگرفته‌ایم، خسارت‌ها کمتر شود." در این بین رهبران انجمن بازیگران برای آغاز مذاکرات با استودیوهای مهم در اولین فرصت ممکن، تحت فشار قرار دارند، که این مسئله منجر به ایجاد تنش بین SAG و فدراسیون هنرمندان تلویزیون و رادیو آمریکا AFTRA شده که از آن به عنوان اتحادیه خواهر انجمن بازیگران یاد می‌شود.

به گزارش مهر ، آلن رزنبرگ رئیس SAG اصرار دارد انجمن بازیگران تا پیش از اوایل آوریل آماده انجام مذاکرات رسمی نیست. این در حالی است که بعضی از رهبران AFTRA، شعبه انجمن بازیگران در نیویورک، همین طور بازیگرانی سرشناس مانند جرج کلونی و تام هنکس اصرار دارند مذاکرات زودتر آغاز شود.

ضمن اینکه اخیرا بیش از هزار نفر از اعضاء انجمن بازیگران در نامه‌ای به رزنبرگ از اتحادیه خواسته‌اند آن دسته از اعضا که در شش سال گذشته چندان فعال نبودند، حق رای دادن درباره قرارداد جدید یا تایید اعتصاب احتمالی را نداشته باشند. رزنبرگ با این نظر مخالف است، اما گفت در نشست بعدی انجمن در ماه آوریل این مسئله را در هیئت مدیره مطرح می‌کند. رزنبرگ و داگ آلن مدیر اجرایی SAG اخیرا از انجام مذاکرات غیررسمی با استودیوهای هالیوود خبر دادند.