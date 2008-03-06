116 هزار خانوار گیلانی تحت حمایتهای مستمر کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علمحمدی، صبح امروز در حاشیه مراسم جشن نیکوکاری اظهار داشت: در مجموع 420 هزار خانوار روستایی و شهری از خدمات کمیته امداد استان گیلان بهره می گیرند که از این تعداد 220 هزار نفر به صورت مستمر این خدمات را دریافت می کنند.

وی بیان داشت: زنان بی سرپرست، افراد بالای 60 سال، بیماران و از کار افتادگان از جمله افرادی هستند که به صورت مستمر از خدمات این نهاد بهره مند هستند.

علیمحمدی با بیان اینکه 28 هزار دانش آموز و دانشجو نیز تحت حمایت کمیته امداد هستند، افزود: 50 هزار نفر از افراد تحت حمایت با اعتبار سه میلیارد تومان از خدمات بیمه کمیته امداد استفاده می کنند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان همچنین با اشاره به جشن نیکوکاری یادآور شد: یک هزار مددکار اجتماعی در قالب 400 پایگاه ثابت و سیار امروز کمکهای مردمی را جمع آوری می کنند.

وی با بیان اینکه مردم در جشن نیکوکاری سال گذشته 139 میلیون تومان کمک نقدی کرده اند، گفت: امسال با برنامه ریزی های که انجام شده امید می رود، مردم نوعدوست گیلان شرکت گسترده ای در این همایش داشته باشند.

علیمحمدی ادامه داد: در 11 ماهه سال 85 مردم گیلان سه میلیارد و 800 میلیون تومان به کمیته امداد گیلان کمک کردند.