تبلیغات کاندیداهای مجلس هشتم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تبلیغات در اجرای ماده ‌56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده ‌40 آئین نامه اجرایی قانون، فعالیت تبلیغات انتخاباتی داوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

تبلیغات نامزدهای میاندوره‌ای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز امروز همزمان با آغاز تبلیغات نامزدهای هشتمین دوره مجلس شوراهای اسلامی در بیش ‌از ‪ ۵۰‬حوزه انتخابیه ‌در سراسر کشور شروع خواهد شد و تا ‪ ۲۲‬اسفند ماه ادامه می‌یابد.

بنا بر این گزارش، با آغاز تبلیغات انتخاباتی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، تشکل های سیاسی، با پرده نوشته ها، پلاکارد ها و تصاویری که شعار های تبلیغاتی آنها را به مردم عرضه می کند، وارد میدان شده اند و فضای شهرهای کشور از جمله تهران انتخاباتی شده است.

براساس اصلاحیه جدید‌ قانون انتخابات مجلس، نصب و الصاق هرگونه مواد تبلیغی ممنوع است و همچنین چاپ عکس جز در قالب زندگینامه و بروشور در قطع 15 × 10 ممنوع است.

داوطلبین می‌توانند تا ساعت 24 روز 22 اسفند تبلیغات خود را در ابعاد 15×20 در قالب بروشور، تراکت، زندگی‌نامه، چاپ و پخش نمایند.

همچنین الصاق عکس بر روی وسائط نقلیه و همچنین چاپ عکس و تبلیغات در جراید و روزنامه‌ها ممنوع است.

احزاب و گروه‌ها می‌توانند به جهت حضور حداکثری مردم در روز انتخابات با نصب پلاکاردها و بنر در سطح شهرها بدون درج اسامی و چاپ عکس تبلیغات کنند.

ستاد انتخابات کشور از نامزدهای انتخاباتی خواسته است ،تبلیغات خود را در چارچوب قانون انتخابات و با رعایت دستورالعمل تبلیغات انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی انجام دهند.