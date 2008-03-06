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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۲۰

از بامداد امروز؛

تبلیغات کاندیداهای مجلس هشتم آغاز شد

تبلیغات کاندیداهای مجلس هشتم آغاز شد

تبلیغات انتخاباتی داوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت صفر امروز پنجشنبه شانزدهم اسفند آغاز شد و تا بیست و سوم اسفند ادامه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تبلیغات در اجرای ماده ‌56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده ‌40 آئین نامه اجرایی قانون، فعالیت تبلیغات انتخاباتی داوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

تبلیغات نامزدهای میاندوره‌ای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز امروز همزمان با آغاز تبلیغات نامزدهای هشتمین دوره مجلس شوراهای اسلامی در بیش ‌از ‪ ۵۰‬حوزه انتخابیه ‌در سراسر کشور شروع خواهد شد و تا ‪ ۲۲‬اسفند ماه ادامه می‌یابد.

بنا بر این گزارش، با آغاز تبلیغات انتخاباتی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، تشکل های سیاسی، با پرده نوشته ها، پلاکارد ها و تصاویری که شعار های تبلیغاتی آنها را به مردم عرضه می کند، وارد میدان شده اند و فضای شهرهای کشور از جمله تهران انتخاباتی شده است. 

براساس اصلاحیه جدید‌ قانون انتخابات مجلس، نصب و الصاق هرگونه مواد تبلیغی ممنوع است و همچنین چاپ عکس جز در قالب زندگینامه و بروشور در قطع 15 × 10 ممنوع است.

داوطلبین می‌توانند تا ساعت 24 روز 22 اسفند تبلیغات خود را در ابعاد 15×20 در قالب بروشور، تراکت، زندگی‌نامه، چاپ و پخش نمایند.

همچنین الصاق عکس بر روی وسائط نقلیه و همچنین چاپ عکس و تبلیغات در جراید و روزنامه‌ها ممنوع است.

احزاب و گروه‌ها می‌توانند به جهت حضور حداکثری مردم در روز انتخابات با نصب پلاکاردها و بنر در سطح شهرها بدون درج اسامی و چاپ عکس تبلیغات کنند.

ستاد انتخابات کشور از نامزدهای انتخاباتی خواسته است ،تبلیغات خود را در چارچوب قانون انتخابات و با رعایت دستورالعمل تبلیغات انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی انجام دهند.

کد مطلب 650600

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