20 هزار جلد راهنمای گردشگری بین مسافرین نوروزی خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عباس زاده، صبح امروز در جمع خبرنگاران اعتبار مورد نیاز برای چاپ این کتاب ها را 100 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: 30 چادر اطلاع رسانی در مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان خدمات و کالاهای تبلیغاتی مانند بروشور، پوستر و کتابچه راهنما را به مسافرین نوروزی برای معرفی بیشتر استان توزیع خواهند کرد.

وی از نظارت گشتهای مشترک ویژه‌ در مسیرهای مختلف استان بر مسائل بهداشتی و سرویس ‌دهی به مسافران خبر داد و یادآور شد: در کنار چادرهای راهنمای مسافران نوروزی در ورودی شهرهای استان نیز اقلام صنایع دستی و سوغات این استان به فروش می ‌رسد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی بیان داشت: در ایام نوروز امسال 15 رستو ران بین راهی، ‪ ۱۷ ‬ اقامتگاه و مهمانپذیر و هفت دفتر خدماتی، مسافرتی استان به مسافران نوروزی در این استان ارائه خدمات می ‌کنند.

عباس زاده با بیان اینکه این ستاد تسهیلات نوروزی نقش موثری در هماهنگی خدمات بین راهی استان های کشور دارد، افزود: در ستاد سفرهای دائمی خراسان جنوبی، استاندار رئیس ستاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان دبیر ستاد است.

وی اختیار ستاد سفرهای دائمی شهرستان‌ها را به عهده خود شهرستان ها دانست و یادآور شد: شهرداریها و ادارات آموزش و پرورش از ارگانهای اصلی در یاری رساندن سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان جنوبی در ستاد هستند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی از وجود 12 موزه در خراسان جنوبی خبر داد و خاطرنشان کرد: موزه های استان در ایام نوروزی صبح از ساعت 9 تا 12 و در شیفت عصر از ساعت چهار تا هشت به روی علاقمندان باز است.

وی با اشاره به بهره برداری موزه شهرستان بشرویه در آینده نزدیک تصریح کرد: از سوی این سازمان و با همکاری سازمان های مردم نهاد، تورهای یک روزه ارزان قیمت در ایام نوروز به مناطق دیدنی استان برگزار خواهد شد.

عباس زاده ادامه داد: بیش از 40 نقطه برای ایجاد دستگاه های سروس بهداشتی و ساخت نمازخانه در استان پیش بینی شده است که هنوز برای اجرایی شدن آن به قطعیت نرسیده ایم.