میزان ازدواج در مازندران 2/4 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی، شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیته کارت شناسایی ملی و ثبت وقایع چهارگانه استان در محل ثبت احوال مازندران افزود: بیشترین نرخ ثبت ازدواج در این مدت مربوط به شهرستان نکاء با 8/18 در هزار است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت نیز سه هزار و 958 واقعه طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/6 درصد رشد داشته است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران بدون ارائه نام بیشترین شهر دارای ثبت طلاق، کمترین نرخ این بحران را در شهرستان محمود آباد با 5/3 در هزار اعلام کرد.

ملکی با اشاره به اینکه در 11 ماهه امسال 14 هزار و 208 واقعه وفات در استان به ثبت رسیده است، این میزان فوت را 6/5 درصد نسبت به سال قبل بیشتر دانست و گفت: در هر شبانه روز به طور متوسط 42 واقعه وفات در مازندران به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه زنان کمتر از مردان در این مدت فوت کردند، بیان داشت: بدون احتساب مهاجرت، 25 هزار و 746 نفر به جمعیت استان در 11 ماهه سال جاری افزوده شده است.

به گفته وی، بیشترین نرخ ثبت وفات مربوط به شهرستان سوادکوه با شش در هزار و کمترین آن مربوط به شهرستان محمود آباد با 65/4 در هزار شاخص است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران همچنین تعداد ولادتهای ثبت شده استان در این مدت را 39 هزار و 954 واقعه بیان کرد و یادآور شد: تعداد ثبت ولادت نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 5/3 درصد رشد داشته است.

ملکی با اشاره به اینکه در هر شبانه روز به طور متوسط 119 واقعه ولادت به ثبت رسیده است، تعداد ثبت ولادت پسر را 20 هزار و 427 و نوزاد دختر را 19 هزار و 527 نفر ذکر کرد.

وی ادامه داد: بیشترین نرخ ثبت ولادت مربوط به شهرستان نور با 16/5 در هزار و کمترین آن مربوط به شهرستان سوادکوه با 7/11 در هزار است.

این مسئول با بیان اینکه 5/97 درصد جمعیت استان کارت شناسایی ملی دریافت کرده اند از شهروندان بالای 15 سال و افرادی که تاکنون اقدام به دریافت کارت شناسایی نکرده اند، خواست با توجه به فرصت موجود به ادارات ثبت احوال محل سکونت خود و در روستاها به دهیاریها مراجعه کنند.