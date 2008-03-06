استقبال چینی ها از افزایش سرمایه گذاری در کردستان

ماژونگ کای شب گذشته در حاشیه دیدار با استاندار کردستان به خبرنگار مهر در سنندج گفت: استان کردستان پتانسیلهای بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در اختیار دارد و ما از همکاری با این استان و افزایش سرمایه گذاری در کردستان استقبال می کنیم.

وی ادامه داد: استان کردستان دارای منابعی غنی است که در صورت افزایش سرمایه گذاری می تواند به عنوان یکی از قطب های اقتصادی در منطقه مطرح شود.

مدیرعامل شرکت جی زین اظهار داشت: بحث اصلی مذاکره ما با استاندار کردستان حول محور معدن طلای "ساری گون" بود که خوشبختانه موفقیت های نیز در این حوزه حاصل شد.

ماژونگ کای تصریح کرد: با بهره برداری از این معدن طلا در استان کردستان علاوه بر اشتغال دو هزار نفری مردم استان باعث به حرکت در آمدن چرخ های اقتصادی این استان خواهد شد.

وی با اشاره به امنیت استان کردستان عنوان کرد: خوشبختانه بر اساس اطلاعاتی به دست آمده همچنین ارتباطی که در این چند روز با مردم استان داشته ایم، امنیت واقعی را در کردستان لمس نموده و امیدواریم که مدیران دولتی ما را برای ادامه همکاری اقتصادی با استان کردستان همکاری نمایند.

شرکت جی زین بزرگترین شرکت در حوزه معادن کشور چین به شما می رود و قرار است عملیات بهره برداری از معدن طلای ساری گون را با سرمایه گذاری 250 میلیون دلاری بر عهده بگیرد.