40 هزار اصله نهال بین مردم نکاء توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه، صبح پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکاء اظهار داشت: امسال به منظور حفظ و احیاء منابع طبیعی، 95 هکتار از اراضی مستعد شهرستان برای طرح کشت یونجه و 18 هزار هکتار برای طرح مدیریت چرای دام ساماندهی شد.

وی با اشاره به توزیع بیش از 40 هزار اصله نهال در بین مردم شهرستان جهت کمک به توسعه فضای سبز در هفته منابع طبیعی تصریح کرد: طی سال گذشته و امسال، بیش از 35 هکتار از اراضی مربوط با گونه های سریع رشد، صنوبر کاری شده است.

باقری عنوان کرد: بیش از 50 میلیون تومان برای امر آبخیزداری مناطق هزینه شده که عملیات مکانیکی آن به صورت 100 درصد اجرا شده است.

بیش از 136 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی و جنگلی جزء حوزه شهرستان نکاء است.