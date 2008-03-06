سفیر جدید اکردیته اریتره استوارنامه خود را تقدیم رئیس‌ جمهور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور در دیدار سفیر جدید اکردتیه اریتره که عصر چهارشنبه درنهاد راست جمهور انجام شد، ضرورت گسترش روابط برادرانه و دو جانبه را مورد تاکید قرار داد.

دکتر احمدی‌ نژاد پس از دریافت استوار نامه علی ابراهیم احمد سفیر جدید اکردیته اریتره با اشاره به اینکه "جمهوری اسلامی ایران جز اولین کشورهایی بود که استقلال اریتره را به رسمیت شناخت" ، خاطر نشان کرد: ایران علاقه‌مند به گسترش روابط دوجانبه با اریتره بوده و از توسعه روابط برادرانه استقبال می‌کند.

وی با آرزوی سلامتی و سعادت برای مردم مظلوم اریتره، اظهار امیدواری کرد که دولت اریتره در صیانت از عزت مردم مظلوم اریتره موفق باشد.

سفیر جدید اکردیته اریتره نیز در این دیدار، حضور در ایران را افتخار بزرگی برای خود دانست و اظهار کرد: در جهت توسعه و گسترش هرچه بیشتر روابط جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهم کرد و امیدوارم در این هدف و ماموریت موفق باشم.

وی تصریح کرد: با تمام وجود در خدمت گسترش روابط دوجانبه خواهم بود.