"قدم ‌بخیر مادربزرگ من بود" تجدیدچاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب بعد از چهار سال در شمارگان 1500 نسخه و با قیمت 1400 تومان توسط نشر افق روانه کتابفروشیها شده است.

برگزیده جشنواره بین‌المللی روستا و نامزد بیست و دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1382) و نامزد دریافت جایزه ادبی صادق هدایت (دوره اول) مشتمل بر 12 داستان کوتاه است که در فضای وهم زده روستایی به نام میلک می گذرد. میلک همان روستایی است که داستانهای مجموعه قصه تازه علیخانی (اژدهاکشان) نیز در آن رخ می دهد.

محمدعلی سپانلو پیشتر و در شماره شش مجله "جشن کتاب" درباره این کتاب نوشته بود: "... داستانهای "قدم بخیر مادربزرگ من بود" در روستایی از بلوک قزوین اتفاق می افتد. نویسنده به عمد فضاهای اوهام و خرافات روستایی را موضوع 12 داستانش کرده است. اصطلاحات و لهجه تاتی که به زبان برخی از کاراکترها جاری می شود و هم در روایت نویسنده رسوخ کرده عینیت و واقعیت بیشتری به فضا می دهد. به نظر می رسد که علیخانی ادامه دهنده خوبی برای داستان های فانتاستیک غلامحسین ساعدی باشد. گفتگوهای روستایی نیز نویسنده دیگری را به یاد می آورد. بهرام حیدری در مجموعه داستان لالی..."

چاپ اول "قدم‌ بخیر مادربزرگ من بود"‌ سال 1382 با شمارگان 2200 نسخه و قیمت 900 تومان منتشر شده بود.