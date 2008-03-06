از سرگیری فعالیتهای نظامی آمریکا در ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مقام ازبکی که خواست نامش فاش نشود، گفت : آمریکا بار دیگر از خاک ازبکستان برای مبارزه با تروریسم در افغانستان استفاده خواهد کرد.

گفتنی است که آمریکا در پی حملات 11 سپتامبر سال 2001 از این پایگاه نظامی که در مرزهای افغانستان قرار دارد، برای حمایت و پشتیبانی لجستیکی نظامیان خود در افغانستان استفاده می کرد، اما پس از ناآرامی های داخلی ازبکستان در اندیجان و برخی انتقادها از سوی آمریکا، تاشکند این پایگاه را تعطیل اعلام کرد.

ویلیام فالون فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا که در ماه ژانویه در تاشکند با اسلام کریم اف رئیس جمهوری ازبکستان دیدار کرد،از افزایش تماسهای دیپلماتیک میان دو کشور خبر داد.



یک مقام سفارت آمریکا در تاشکند گفت : وابسته های نظامی آمریکا که از کارکنان بین المللی ناتو باشند؛ می تونند از پل هوایی بین پایگاه "تِرمز" به افغانستان استفاده کنند؛ پایگاهی که از سال 2002 در دست آلمانها قرار دارد.