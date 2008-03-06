سرانه فضای سبز هر بهشهری 5/2 متر مربع است

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، قاسم جعفری، صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری بهشهر اظهار داشت: این میزان سرانه فضای سبز با استانداردهای فضای سبز کشور فاصله زیادی دارد.

وی از توسعه فضای سبز و کاشت نهال در جاده کمربندی شهر خبر داد و یادآور شد: شهرداری هیچ گاه جهت توسعه فضای سبز حریم قانونی شهر را مبنا قرار نداده و در هر نقطه از محدوده خارج از حریم اقدام به ایجاد فضای سبز می کند.

شهردار بهشهر عنوان کرد: سرانه فضای سبز هر بهشهری در سال باید پنج تا 10 هزار متر مربع باشد و فضای سبز باید همگام با تحولات و خدمات سایر بخشهای شهرداری پیشرفت و تعالی بیشتری داشته باشد.

جعفری یادآور شد: واحد فضای سبز شهرداری بهشهر در 11 ماهه گذشته اقدام به کاشت 400 هزار اصله درخت از انواع درختچه و نهال از انواع نارنج، اقاقیا، افرا، توریا، تریون و شمشاد کرده است.