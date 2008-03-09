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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعتبار دو میلیارد تومانی برای بیمه محصولات خونی

اعتبار دو میلیارد تومانی برای بیمه محصولات خونی

معاون اداری مالی سازمان انتقال خون ایران، از اختصاص دو میلیارد تومان اعتبار به بیمه محصولات خونی در سال آینده خبر داد.

دکتر مصطفی پریدار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال جاری این اعتبار 5/2 میلیارد تومان بود که برای سال آینده به دو میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی در عین حال با اشاره به اینکه اعتبار سال جاری نیز به صورت کامل محقق نشد، تصریح کرد: آنچه از اعتبار 5/2 میلیاردی محقق شد، حدود 7/1 میلیارد تومان بوده است. 

معاون اداری مالی سازمان انتقال خون ایران، همچنین به اختصاص ردیف درآمد هزینه ای اشاره کرد و گفت: برای اولین بار امسال 7/9 میلیارد تومان از این محل به سازمان اختصاص یافت.

پریدار افزود: این ردیف درآمد هزینه ای برای سال آینده با 70 درصد رشد به 7/13 میلیارد تومان افزایش یافته است.

کد مطلب 650613

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