جشن شور نیکوکاری در سراسر کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شورنیکوکاری همچون سالهای گذشته در روزهای پایانی سال در سراسر کشور برگزار می شود.

بر همین اساس، 9500 پایگاه کمیته امداد از صبح امروز میزبان مهرورزی و سخاوت مردم نیکوکار ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور است.

در استان تهران، 1500 پایگاه و در شهر تهران نیز 32 پایگاه اصلی جهت جمع آوری کمک های مردمی مستقر شده است که برنامه های این مراسم از پایگاههای حسینیه ارشاد، امامزاده صالح (میدان تجریش)، مسجد النبی (میدان نبوت)، مسجد بقیه الله (خیابان ملا صدرا، نرسیده به شهید همت) و فرهنگسرای بهمن (تالار شهید آوینی) به صورت ویژه منعکس می شود.

بر اساس اعلام کمیته امداد امام خمینی (ره)، امدادگران این نهاد حمایتی هیچگونه مراجعه ای به درب منازل نداشته و جمع آوری کمکهای مردمی صرفا در پایگاههای شور نیکوکاری که با نشان ستاد احسان و نیکوکاری کمیته امداد مشخص است، صورت می گیرد.

همچنین، در راستای ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در میان دانش آموزان همزمان با برگزاری این مراسم، "زنگ نیکوکاری" در مدارش کشور نواخته شد.

در مراسم شورنیکوکاری سال گذشته بیش از 55 میلیارد ریال کمک های نقدی و غیر نقدی مردم نیکوکار ایران اسلامی جهت کمک به نیازمندان به کمیته امداد اهدا شده است.

شماره حساب ریالی 3333 کمیته امداد امام خمینی (ره) نزد بانک ملی، صادرات، سپه و ملت قابل واریز در تمامی شعب از سوی این نهاد جهت دریافت کمکهای نقدی مردم خیر و نیکوکار کشورمان و حساب ارزی 333 بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی جهت مشارکت ایرانیان خارج از کشور در شور نیکوکاری اختصاص یافته و سایت اینترنتی WWW.EMDAD.IR در اختیار هموطنان است.