3500 پروژه ورزشی تا پایان سال 87 تحویل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی در پایان افتتاح 20 طرح ورزشی استان مرکزی در فرمانداری زرندیه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت: طی دو سال ونیم گذشته دو هزار پروژه ورزشی در کشور ساخته و تحویل مردم شد که طی سالهای اخیر بی سابقه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی پروژه های ورزشی در استان مرکزی نیز روند خوبی داشته است، خاطرنشان کرد: سال آینده 30 پروژه ورزشی استانی و ملی در این استان راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: بودجه عمرانی ورزش کشور در سال جدید با 75 درصد رشد به بیش از 600 میلیارد تومان می رسد که در نوع خود در کشور بی نظیر است و هیچ دستگاهی این میزان رشد بودجه عمرانی نداشته است.

علی آبادی با اشاره به اینکه بودجه جاری تربیت بدنی افزایش نیافته یادآور شد: سیاست سازمان احداث مجموعه ها و سالن های ورزشی مورد نیاز طی یکی دو سال آینده و رساندن کشور به سطح قابل قبول و مورد تاکید در برنامه چهارم است و پس از آن بر خود ورزش و برنامه های ورزشی متمرکز می شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد برنامه های این سازمان برای توسعه ورزش قهرمانی، افزایش اعتبارات عمرانی ورزشی را ناشی از نگاه تیزبینانه رئیس جمهور و توجه وی به جوانان خواند و گفت: در کنار توسعه زیر ساختهای روزشی، نگاه ما توجه به ورزش قهرمانی و ارتقا سطح کشور در آسیاست.

علی آبادی خاطر نشان کرد: با تلاش زیاد طی دو سال گذشته رتبه کشور به جایگاه دهم آسیا رسید و تلاش می شود که سال آینده به رتبه چهارم آسیا ارتقا پیدا کنیم.

وی در ادامه از راه اندازی سالن شش هزار نفری ارومیه طی روزهای آینده خبر داد و در ادامه گفت: تلاش بر توسعه ورزش همگانی، آماتوری و قهرمانی است.

وی با تاکید بر اهمیت ورزش های همگانی تصریح کرد: اگر ورزش از حاشیه به متن بیاید باعث رشد ارزش های فرهنگ درون ورزش می شود وآثار مطلوبی به همراه دارد.

علی آبادی در خصوص برنامه های سازمان برای توسعه ورزش زنان، توسعه ورزش را برای همه مردم فارغ از جنسیت آنها دانست و گفت : ورزش تاثیراتی سازنده بر همه اعم از مردو زن دارد و تلاش ما توسعه برای همه است.

وی اظهار داشت: با این حال توجه ما به زنان کم نیست و طی سالهای گذشته با توجه به تلاش در این بخش زنان مدالهای رنگارنگ جهانی را در رشته های مختلف کسب کرده اند.

رئیس سازمان تربیت بدنی کشوربا اشاره به اینکه از 850 سالن مصوب سفر هیئت دولت نیمی برای بانوان ساخته شده است، یادآور شد: زنان ایران اکنون در 18 رشته مسابقات آسیایی مجوز حضور دارند.

علی آبادی استان مرکزی را دارای شرایط ارتقا سطح قهرمانی دانست و گفت: استان مرکزی می تواند جزء 10 استان اول کشور باشد.

وی در ادامه با اشاره به این که ورزشهای باستانی دارای ریشه دینی و ملی است گفت: از دیگر موارد مورد تاکید ما توسعه این نوع ورزش در کشور و طرح آن در جهان است.

وی گفت: طی سالهای اخیر اعتبارات این بخش هفت تا هشت برابر شده و تعداد زورخانه ها به بیش از 350 مورد رسیده است.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد : با ساخت زورخانه در کشورهایی چون عراق، تاجیکستان، باکو و افغانستان در تلاشیم، مجوز جهانی آن را بگیریم که این امر مستلزم وجود این رشته در 17 کشور جهان است.

وی ورزش زورخانه را حاوی پیام معنویت، اخلاق و دیانت خواند و اظهارداشت: ورزش زورخانه ای اولین ورزش ایروبیک جهان است که معنویت، اخلاق و دیانت را در دل ورزش، موسیقی و کلام اشاعه می دهد.