محمود معتقدی - شاعر - در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت : به نظرم اگر امروز در حوزه ادبیات داستانی و شعر دچار مشکلات فراوانی شده ایم بیشتر به وضعیت چاپ و نشر کتاب برمی گردد.

این شاعر با بیان اینکه شعر مکانیزم مختص خود را دارد تصریح کرد: سنت و سابقه شعر ما به قرنها قبل باز می گردد. اما امروز در حوزه شعر برخی شاعرانی که به شعر امروز روی آورده اند پشتوانه و اشراف چندانی نسبت به شعر کهن ندارند بنابراین نمی توانند دستاوردهای مطلوبی در این عرصه خلق کنند. دلیلش هم این است که شعرشان حرف خاصی برای مخاطب ندارد، در صورتی که باید تعاملی دو طرفه میان مخاطب و شاعر وجود داشته باشد.

وی به وجود دسته بندی های مختلف در عرصه ادبیات اشاره کرد و افزود : نحوه اهدای جوایز شعر مثل جشنواره شعر فجر امسال و همچنین بی اعتنایی کتاب سال به ادبیات، گواهی بر وجود این دسته بندی هاست. طبیعی است وقتی ادبیات جدی گرفته نمی شود، خود به خود افراد جامعه هم از این عرصه دوری می کنند. در حال حاضر اگر به نمودار فعالیت فرهنگسراها توجه کنیم مشاهده می کنیم که فعالیتهای فرهنگی این مراکز هم ثمره مثبتی هم نداشته است.

معتقدی عامل دیگر ضعف ادبیات در جامعه را فقدان نشریات تخصصی دانست و خاطرنشان کرد: این یک ضعف است که جامعه ما اطلاعات مورد نیازش را از جوامع دیگر دریافت کند. واقعیت این است که ما فاقد نشریات نقد ادبی و نقد فیلم هستیم و این مسئله میان ما و جهان پیرامون فاصله می اندازد.

وی درباره فعالیتهای شعری خود در سال آتی گفت: اخیرا یکی از مجموعه اشعارم با عنوان "پاره های عاشقی" موفق به دریافت مجوز شده است که از سوی نشر ثالث منتشر خواهد شد. همچنین مجموعه شعر دیگری با نام "پاره های ممنوع" روانه وزارت ارشاد شده است. چهار دفتر شعر و چهار مجموعه مقالات من هم در انتظار مجوز چاپ هستند.

این شاعر درباره تازه ترین و بهترین خوانده های خود در سال جاری گفت: به تازگی کتابهای "ساعت 10 صبح بود" سروده احمدرضا احمدی، "ملاح خیابانها" سروده محمد شمس لنگرودی و "در حال کندن پوست پیاز" اثر گونترگراس را خواندم. باید بگویم احمدرضا احمدی با نیم قرن حضور در عرصه شعر اثر زیبایی ارائه کرده است. لنگرودی نیز در مجموعه شعر جدید خود حس عاشقانه ای را به دنبال کارهای قبلی اش ارائه داده و می توان گفت "ملاح خیابانها" در قیاس با سایر آثار او حسی تر است. بخشهایی از "در حال کندن پوست پیاز" هم به کودکی و نوجوانی گونترگراس، تمایل و وابستگی او به نازیسم، ورود به جنگ جهانی دوم و غیره اختصاص داشت که خواندنی بود.

معتقدی خاطرنشان کرد: امسال اجرای تئاتر "افرا" به کارگردانی بهرام بیضایی هم اتفاق خوبی بود. این تئاتر با نگرشی دقیق به فشارهای اجتماعی که زن در جامعه متحمل می شود نوشته و اجرا شد.